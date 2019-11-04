Проверь себя: когда и как в Одессе подавать показания счетчиков

С 1 мая этого года вступили в силу отдельные нормы Закона «О жилищно-коммунальных услугах», который был принят еще в 2017 году. В частности, была введена пеня в случае несвоевременной оплаты услуг. В связи с этим коммунальные предприятия напоминают о своевременной оплате счетов, а также — о своевременной подаче показаний приборов учета. Ведь если потребители не подают показания счетчиков вовремя, им выставляют счета по нормам потребления, а это совсем другие суммы. Когда и как подавать показания приборов учета? И до какого числа необходимо оплачивать коммунальные услуги, чтобы не платить пеню?

Водоснабжение

Сроки подачи показаний водомеров: ежемесячно до 28 числа.

Данные в «Инфоксводоканал» можно передавать следующими способами:

Через специальные почтовые ящики , установленные в каждом абонотделе.

, установленные в каждом абонотделе. В личном кабинете (раздел «Передача показаний водомеров») на сайт е: infoxvod.com.ua.

(раздел «Передача показаний водомеров») е: infoxvod.com.ua. По телефонам (в круглосуточном режиме):

Киевский район: (048) 705-47-06, (048) 705-47-07;

Малиновский район: (048) 705-56-67, (048) 705-56-68;

Приморский район: (048) 705-43-92, (048) 705-43-93;

Суворовский район: (048) 705-46-84, (048) 705-46-85;

Для жителей частного сектора (участки 1 и 2): (048) 705-55-36;

Для абонентов области: (048) 705-55-37.

Электроэнергия

Сроки подачи показаний приборов учета электроэнергии: ежемесячно до 4 числа.

Данные в «Одессаоблэнерго» можно передавать:

Через личный кабинет на сайте «Одессаоблэнерго»: oblenergo.odessa.ua. Через мобильное приложение «Line of Light». По телефонам колл-центра:

(048) 752-90-90, (048) 705-90-90 (бесплатно со стационарных телефонов);

(095) 750-90-90, (068) 750-90-90 (по тарифам мобильного оператора).

По электронной почте: call-center@oblenergo.odessa.ua.

Газоснабжение

Сроки подачи показаний газового счетчика: с 1-го по 5-е число каждого месяца.

Передавать данные приборов учета в «Одессагаз» можно:

В личном кабинете на сайте: gasolina-online.com. В рабочее время по телефону: (048) 705-39-09 (бесплатно со стационарных телефонов). Круглосуточно по телефонам: (048) 796-46-40, (048) 796-42-70, (048) 737-37-74 (бесплатно со стационарных телефонов). На Viber: (050) 390-31-04 необходимо отправить фото счетчика, под фотографией указать номер личного счета и дату снятия показаний. Передать СМС-сообщение на номер: 2425. Стоимость СМС – 1 грн. Формат сообщения должен быть таким:

gaz (пробел) номер лицевого счета (пробел) показания счетчика;

газ (пробел) номер лицевого счета (пробел) показания счетчика.

Например: gaz 200000000 005434, где «200000000» — номер лицевого счета, а «005434» — показания счетчика на первое число месяца.

Успейте оплатить

Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» №2189-VIII от 9 ноября 2017 года (в редакции от 9.06.2018 г.), оплата за потребленные коммунальные услуги должна быть внесена до 20-го числа каждого месяца.

Так, за октябрь мы должны оплатить услуги ЖКХ не позднее 20 ноября. Штрафных санкций пока не вводят, но напоминают: за задержку оплаты предусмотрена пеня по 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

Если государство задержало выплату субсидий или работодатель не платит зарплату и это удалось доказать — пеню начислять не будут.

Внимание! Поменялись расчетные счета

В связи с реформированием системы банковских услуг, в Украине введен международный номер банковского счета. В связи с этим расчетные счета всех поставщиков коммунальных услуг изменились.

В ноябре потребители получат квитанции уже с новыми расчетными счетами. При этом старые расчетные счета поставщиков услуг ЖКХ банки автоматически заблокируют.

Фото: krivbass.city