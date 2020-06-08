Новости Одессы и Одесской области

Женское здоровье: как часто нужно посещать гинеколога?

Женское здоровье: как часто нужно посещать гинеколога?

Даже если проблем со здоровьем нет, женщина в любом возрасте должна регулярно посещать гинеколога. Хотя бы раз в год проходить осмотр, сдавать анализы, консультироваться и не бояться задавать интересующие вопросы врачу-специалисту.

Например, современный медицинский центр репродуктивного здоровья «Мать и дитя» предлагает максимально комфортные условия для своих пациентов. Здесь работают опытные врачи, которые специализируются на лечении и профилактики женских заболеваний, проводят генетические исследования и ведут беременность. Более подробную информацию можно получить на сайте медицинского центра https://mdclinics.com.ua/uslugi/ginekologiya-i-profilaktika/

Так получается, что большинство женщин редко ходят к гинекологу или все время откладывают свой визит на неопределенный срок. На это есть несколько причин: недостаток свободного времени, боязнь процедур в кабинете врача и отсутствие каких-либо тревожностей в организме. При этом следует отметить, что ряд заболеваний половых органов могут быть бессимптомными и постепенно наносить вред организму. В свою очередь грамотная консультация врача и регулярный осмотр помогут предотвратить развитие многих проблем и сохранить здоровье и красоту женского организма надолго. А вот за помощью в профилактике заболеваний органов репродуктивной системы можно обратиться к специалистам медицинского центра «Мать и дитя». Каждому клиенту будет предложено:

  • личная беседа с врачом
  • гинекологический осмотр
  • забор мазков для диагностики (выполняется стерильными одноразовыми инструментами)
  • УЗИ по показаниям
  • дечебно-профилактический курс для поддержания интимного здоровья

Клиника женского здоровья «Мать и дитя» также постоянно совершенствуются: внедряет революционные методики лечения, закупает современное высокотехнологичное оборудование и повышает уровень обслуживания. Среди услуг и преимуществ медицинского центра:

  • быстрая лабораторная диагностика
  • генетические исследования
  • планирование и наблюдение беременности
  • профилактика и лечение гинекологических заболеваний
  • лечение урологических заболеваний
  • психологическая поддержка
  • качественное обслуживание (отсутствие очередей и трудностей с записью к врачу)
  • строгая стерильность
  • доступные цены

Сеть медицинских центров «Мать и дитя» находится в Киеве, Житомере и Львове. Чтобы проконсультироваться со специалистом и записаться на прием к врачу, можно позвонить на «горячую линию» (0 800) 50-42-05 или заполнить соответствующую анкету на сайте mdclinics.com.ua.

Здесь вы также сможете найти информацию о ведущих врачах и почитать отзывы предыдущих пациентов.

Время работы: понедельник-пятница – с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 18.00.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Новости компаний
Новости компаний ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить