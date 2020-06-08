Женское здоровье: как часто нужно посещать гинеколога?

Даже если проблем со здоровьем нет, женщина в любом возрасте должна регулярно посещать гинеколога. Хотя бы раз в год проходить осмотр, сдавать анализы, консультироваться и не бояться задавать интересующие вопросы врачу-специалисту.
Например, современный медицинский центр репродуктивного здоровья «Мать и дитя» предлагает максимально комфортные условия для своих пациентов. Здесь работают опытные врачи, которые специализируются на лечении и профилактики женских заболеваний, проводят генетические исследования и ведут беременность. Более подробную информацию можно получить на сайте медицинского центра https://mdclinics.com.ua/uslugi/ginekologiya-i-profilaktika/
Так получается, что большинство женщин редко ходят к гинекологу или все время откладывают свой визит на неопределенный срок. На это есть несколько причин: недостаток свободного времени, боязнь процедур в кабинете врача и отсутствие каких-либо тревожностей в организме. При этом следует отметить, что ряд заболеваний половых органов могут быть бессимптомными и постепенно наносить вред организму. В свою очередь грамотная консультация врача и регулярный осмотр помогут предотвратить развитие многих проблем и сохранить здоровье и красоту женского организма надолго. А вот за помощью в профилактике заболеваний органов репродуктивной системы можно обратиться к специалистам медицинского центра «Мать и дитя». Каждому клиенту будет предложено:
- личная беседа с врачом
- гинекологический осмотр
- забор мазков для диагностики (выполняется стерильными одноразовыми инструментами)
- УЗИ по показаниям
- дечебно-профилактический курс для поддержания интимного здоровья
Клиника женского здоровья «Мать и дитя» также постоянно совершенствуются: внедряет революционные методики лечения, закупает современное высокотехнологичное оборудование и повышает уровень обслуживания. Среди услуг и преимуществ медицинского центра:
- быстрая лабораторная диагностика
- генетические исследования
- планирование и наблюдение беременности
- профилактика и лечение гинекологических заболеваний
- лечение урологических заболеваний
- психологическая поддержка
- качественное обслуживание (отсутствие очередей и трудностей с записью к врачу)
- строгая стерильность
- доступные цены
Сеть медицинских центров «Мать и дитя» находится в Киеве, Житомере и Львове. Чтобы проконсультироваться со специалистом и записаться на прием к врачу, можно позвонить на «горячую линию» (0 800) 50-42-05 или заполнить соответствующую анкету на сайте mdclinics.com.ua.
Здесь вы также сможете найти информацию о ведущих врачах и почитать отзывы предыдущих пациентов.
Время работы: понедельник-пятница – с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 18.00.