Женское здоровье: как часто нужно посещать гинеколога?

Даже если проблем со здоровьем нет, женщина в любом возрасте должна регулярно посещать гинеколога. Хотя бы раз в год проходить осмотр, сдавать анализы, консультироваться и не бояться задавать интересующие вопросы врачу-специалисту.

Например, современный медицинский центр репродуктивного здоровья «Мать и дитя» предлагает максимально комфортные условия для своих пациентов. Здесь работают опытные врачи, которые специализируются на лечении и профилактики женских заболеваний, проводят генетические исследования и ведут беременность. Более подробную информацию можно получить на сайте медицинского центра https://mdclinics.com.ua/uslugi/ginekologiya-i-profilaktika/

Так получается, что большинство женщин редко ходят к гинекологу или все время откладывают свой визит на неопределенный срок. На это есть несколько причин: недостаток свободного времени, боязнь процедур в кабинете врача и отсутствие каких-либо тревожностей в организме. При этом следует отметить, что ряд заболеваний половых органов могут быть бессимптомными и постепенно наносить вред организму. В свою очередь грамотная консультация врача и регулярный осмотр помогут предотвратить развитие многих проблем и сохранить здоровье и красоту женского организма надолго. А вот за помощью в профилактике заболеваний органов репродуктивной системы можно обратиться к специалистам медицинского центра «Мать и дитя». Каждому клиенту будет предложено:

личная беседа с врачом

гинекологический осмотр

забор мазков для диагностики (выполняется стерильными одноразовыми инструментами)

УЗИ по показаниям

дечебно-профилактический курс для поддержания интимного здоровья

Клиника женского здоровья «Мать и дитя» также постоянно совершенствуются: внедряет революционные методики лечения, закупает современное высокотехнологичное оборудование и повышает уровень обслуживания. Среди услуг и преимуществ медицинского центра:

быстрая лабораторная диагностика

генетические исследования

планирование и наблюдение беременности

профилактика и лечение гинекологических заболеваний

лечение урологических заболеваний

психологическая поддержка

качественное обслуживание (отсутствие очередей и трудностей с записью к врачу)

строгая стерильность

доступные цены

Сеть медицинских центров «Мать и дитя» находится в Киеве, Житомере и Львове. Чтобы проконсультироваться со специалистом и записаться на прием к врачу, можно позвонить на «горячую линию» (0 800) 50-42-05 или заполнить соответствующую анкету на сайте mdclinics.com.ua.

Здесь вы также сможете найти информацию о ведущих врачах и почитать отзывы предыдущих пациентов.

Время работы: понедельник-пятница – с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 18.00.

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