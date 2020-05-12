Выбираем качественный газобетон

В последнее время на рынке строительных материалов наметилась тенденция использования бюджетных, но качественных, долговечных, простых в эксплуатации продуктов. В их число входит и газобетон. Этот строительный материал снижает нагрузку на фундамент почти в 5 раз, увеличивается скорость кладки в 5-10 раз, также можно существенно сэкономить на связующем растворе.

Преимущества газобетона

У газобетона есть еще ряд преимуществ над другими строительными материалами. Это:

экологичный состав;

пожаробезопасность;

низкая проводимость тепла (зимой в помещении будет тепло, а летом – прохладно);

надежность;

простота при монтаже.

Спрос порождает предложение, а сейчас его достаточно. Производством газобетона занимаются многие фирмы, но как выбрать качественный материал, чтобы построенный дом был надежной крепостью и тихой гаванью.

Анализируем производителей

Отличную репутацию в Украине заслужили производители Аэрок, Стоунлайт и ХСМ. Попробуем в двух словах охарактеризовать каждого из них.

Аэрок

Итак, начнем с Аэрок. Эта торговая марка представлена двумя большими заводами в Киевской области – в г. Обухов и г. Березань. Конечно, такое расположение делает их продукцию очень популярной, с точки зрения логистики и помогает охватить большую часть Украины.

Аэрок постоянно следит за качеством своей продукции, работают специальные сертифицированные лаборатории. Исследуется газобетон и в независимых институтах. На каждом поддоне газоблока есть паспорт качества завода.

Стоунлайт

Немного уступает по объемам производимой продукции, но не по качеству Аэроку Стоунлайт. Производство расположено в г. Бровары Киевской области. Работает завод полностью на немецком оборудовании, благодаря автоматизации количество сотрудников не превышает 100 человек, поэтому и цены на газобетон часто бывают ниже, чем у других производителей. Но это никак не влияет на качественные характеристики. Просто Стоунлайт дорожит своими клиентами и с помощью всевозможных скидок и акций привлекает покупателей.

ХСМ

Концерн «Харьковские строительные материалы» состоит из нескольких производств. В основном, их продукция покрывает Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Сумскую области. Газобетон ХСМ отвечает европейским стандартам. Он не хуже, чем у других производителей.

Как видите, выше перечисленные компании производят качественный газобетон, вопрос только в цене. Точнее где он дешевле. В этом плане пальма первенства на данный момент у Стоунлайта, далее идет ХСМ и замыкает тройку Аэрок.

Вам осталось только определиться и купить газобетон, который полностью отвечает вашим запросам. Подробнее о ценах каждого производителя можно узнать, например, на сайте https://trivita.ua/ru/gazoblok-gazobeton

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