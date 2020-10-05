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Выбираем интернет-провайдера: критерии, на которые стоит ориентироваться

Выбираем интернет-провайдера: критерии, на которые стоит ориентироваться

Многие люди сталкиваются с дилеммой, какого оператора выбрать в качестве поставщика интернет-услуг в соответствии с их потребностями. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учитывать несколько факторов, которые будут определять ваши потребности.

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Надежность канала передачи данных

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, необходимо анализировать различные ситуации, которые могут возникнуть, и учитывать, насколько надежным должен быть интернет. Другой уровень надежности необходим для компании, которая основывает деятельность на передаче данных, и другой для частного лица, которому необходим интернет для просмотра веб-страниц. Интернет-провайдер https://www.it-tv.org/ предлагает тарифные планы на все случаи жизни. Вы должны спросить себя, какие потери можете понести, если интернет не будет работать определенное время. Выбор надежности имеет решающее значение:

  • технология, включая способ прокладки линии связи (заземляющий кабель, воздушный кабель), при использовании радиосвязи важна пропускная способность передачи данных (охраняемая или общественная радиосвязь);
  • скорость реагирования служб на сбои, в том числе на повреждение кабелей, поставляющих интернет;
  • расстояние от точки распределения (чем больше расстояние, тем больше вероятность повреждения).

Опыт показывает, что с медными каналами проблемы возникают намного чаще чем в случае оптоволоконной технологии. Радиосвязь, работающая в открытом диапазоне, нарушается гораздо чаще, чем в защищенном диапазоне (т.е. приобретается оператором для исключительного использования в конкретной местности). Если мы не можем позволить себе несколько дней или даже часов прерывания доступа в сети, лучший способ предотвратить такие ситуации — купить услуги у надежного провайдера, который за короткое время исправит неудачу не только по условиям договора, но и на практике.

Еще лучший способ обеспечения непрерывности доступа к сети — покупка двух интернет-соединений у разных провайдеров. В случае отказа вы можете переключиться вручную или автоматически на резервное соединение. Важный фактор при покупке линий у нескольких операторов — проверка того, какие технологии они используют.

Не стоит покупать две линии у кабельных операторов, у которых кабеля идут по одной и той же трассе. Это относится как к маршруту снаружи здания (кабельные каналы), так и к маршруту внутри, если он длинный. В случае повреждения каналов обычно повреждаются все кабели поставщиков. Лучшее решение -—взять услугу у оператора, предоставляющего проводной интернет, и резервную линию у другого оператора, предоставляющего интернет по беспроводной линии. Для обеспечения бесперебойного предоставления услуг нужен маршрутизатор, обеспечивающий автоматическое переключение IP-каналов. Для тех, кто особенно требователен, лучшим решением будет купить маршрутизатор с поддержкой BGP и как минимум 2 линии, которые поддерживают этот протокол.

Пропускная способность канала — скорость передачи данных

Вы должны рассмотреть пропускную способность канала передачи данных, которая вам нужна. Необходимо учитывать (что не всегда официально упоминается операторами), что многие более дешевые интернет-соединения имеют асимметричную скорость передачи данных. Несимметричная скорость означает, что обычно связь, которую мы получаем, имеет более высокую скорость загрузки данных, чем отправка их в сеть.

интернет-провайдер

Для домашнего использования это редко имеет значение, так как большая часть данных обычно загружается из сети. Скорость отправки данных будет важна для отправки больших электронных писем или загрузке фотографий в облако.

Новости компаний
Новости компаний ПРОФИЛЬ

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