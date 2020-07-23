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Выбираем бойлер для дома

Выбираем бойлер для дома

Бойлер – это не роскошь, а необходимость. Горячая вода нужна и в городской квартире, и в сельском доме, и даже на даче.

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На рынках и в магазинах представлены множество моделей, выбирать нужно, исходя из своих потребностей и возможностей. Бойлер нельзя покупать с «закрытыми глазами» и на скорую руку, необходимо детально изучить характеристики, потребление электроэнергии, выбрать оптимальный объем. Также не стоит забывать и о соответствии дизайну, бойлер должен идеально вписываться в интерьер ванной комнаты или кухни. Если есть сомнения, то лучше обратиться к профессионалам, например, в СП-климат, здесь вам помогут сделать правильный выбор.

Какой объем оптимальный

Итак, прежде чем, покупать бойлер, нужно определится с его объемом. Зачем устанавливать на стену 100-литровый агрегат, если ваша семья состоит из двух человек. Чем больше объем, тем дольше греется вода и, соответственно, больше расходуется электроэнергии. Идеальный вариант для семейной пары бойлер объемом 50 литров. Этого вполне хватает, чтобы принять душ, но, если вы любите релаксировать в ванне, тогда лучше остановиться на 100-литровом водонагревателе.

Для семьи из трех-четырех человек достаточно будет бойлера объемом 80 литров. Модели можно посмотреть на Sp-Climate.

Если водонагреватель вам нужен исключительно для мытья посуды на кухне, достаточно 10-15 литров. Для холостяка подойдет 30-литровый водонагреватель.

бойлер для дома

Сухой или мокрый ТЭН

Все мы знаем, что долговечность техники зависит от внутреннего оснащения. Важная составляющая бойлера – это нагревательный элемент (ТЭН). Есть модели с сухим и мокрым ТЭНом.

Сухой ТЭН находится в специальной колбе и при нагревании у него нет контакта с водой, а это значит, что на работу бойлера не будет влиять качество воды. Накипь не образовывается, чистить бойлер не нужно. Это идеальное решение для тех, у кого из крана течет не очень качественная вода. Такой агрегат без проблем отработает свой срок, но, если он выйдет из строя, то ремонт стоит значительно дороже привычного нам бойлера с мокрым ТЭНом.

Мокрый ТЭН контактирует с водой, он не защищен ни от накипи, ни от коррозии. Его периодически необходимо менять или чистить. В случае неполадки водонагреватель может бить током. Но эти минусы сглаживает цена, поэтому бойлеры с мокрым нагревательным элементом более популярны.

Выбор бойлера – это сугубо ваше личное дело. Если вы шагаете в ногу со временем, ищите надежный агрегат, выбирайте бойлер с сухим ТЭНом, если вам нужен бюджетный вариант, присмотритесь к водонагревателям с мокрым ТЭНом. Горячую воду исправно будет подавать и тот, и другой бойлер.

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