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Всё о процессе установки дверей: основные правила и рекомендации

Всё о процессе установки дверей: основные правила и рекомендации

Большинство людей, которые никогда не сталкивались с процессом монтажа дверей, не догадываются обо всех сложностях этого процесса. Однако при детальном рассмотрении может появиться большое количество важных нюансов, которыми нельзя пренебрегать.

Рецепты

 

О снятии замеров, как первом шаге к монтажу

Данный этап требует внимательного и ответственного подхода. Всё потому, что снятие замеров считается основным фактором в процессе выбора дверной конструкции. Если существуют малейшие сомнения в собственных силах, то желательно обратиться к опытным специалистам. Они всегда подходят к замерам с ответственностью и грамотностью, подбирая оптимальный вариант конструкции под дверной проем. Если же замер будет осуществляться самостоятельно, то необходимо позаботиться о рулетке, ручке и блокноте для записей.

Основные правила успешного монтажа дверей заключаются в:

  • выборе качественного дверного полотна, как гарантии продолжительной службы, например здесь https://www.mrdoor.com.ua/;
  • покупке наличников для облагораживания дверей и придания им эстетичного вида;
  • приобретении откосов, плитки, пластика – при отказе от наличников;
  • подборе материала дверного полотна аналогичного полотну короба;
  • поиске надежной и крепкой фурнитуры в виде ручек, замков и петлей.

Не стоит забывать и о параметрах самой дверной коробки. Её минимальная ширина должна составлять 8 см, а длина – 4 см. Особое внимание к этим параметрам и жесткости материала станет гарантией прочности дверного блока. В то же время, ошибки при подготовке дверного проема могут быть чреваты:

  • постоянными ударами о ручку по причине открывания дверей меньше, чем на 90°;
  • несоответствием конструкции дверному проему по высоте или ширине;
  • неплотным прилеганием наличников к стенам;
  • появлением щелей между дверным блоком и напольным покрытием;
  • невозможностью скрытия монтажной пены после установки.

Чтобы не думать о подобных проблемах, достаточно обратиться к специалистам компании. Работа опытных монтажников станет залогом правильной установки! Замеры будут выполнены верно, а дверная конструкция выбрана быстро. Кроме того, для заказчиков предусмотрены возможности оплаты на гибких условиях и своевременной доставки на указанный адрес. В каталоге интернет-магазин MrDoor более тысячи видов межкомнатных и входных дверей, а также аксессуаров: замков, ручек и др.

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