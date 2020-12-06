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Смена директора в программе Медок

Смена директора в программе Медок

Смена директора в программе Медок не составит труда, если следовать четким рекомендациям. Перейдите по ссылке и получите инструкцию по смене директора в Медок.

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Если у предприятия появился новый директор, то в программу Медок обязательно нужно внести изменения. Сначала закажите новую электронную подпись, получите сертификаты, аннулируйте КЭП бывшего директора и измените данные в карточке руководителя. Как это сделать — расскажем ниже. Если вы еще не работаете в программе, но планируете подключиться к системе ЭДО, то можете купить Медок на https://ukrzvit.ua/ в Киеве.

Нужно ли менять электронную подпись при смене директора

Да, это обязательно нужно делать. Для обновления потребуются следующие документы:

  • копия паспорта;
  • код директора;
  • приказ о его назначении;
  • свидетельство о госрегистрации.

Нужно создать заявку и отозвать сертификат бывшего директора. Он должен заверить документы и копии своей подписью.

Обратите внимание, что полномочия директора начинаются с даты назначения, а не с даты регистрации этого назначения. Не подавайте отчетность в промежуток между назначением и регистрацией. Если вы заверите документы подписью бывшего директора, их могут не принять. Если истекает срок подачи отчетности, а вы еще не получили КЭП для нового директора, направьте отчет в бумажном виде с пояснительным письмом.

Как аннулировать старую подпись директора

Для этого перейдите в раздел «Администрирование», откройте «Сертификаты» и кликните правой кнопкой мыши по сертификатам бывшего директора. В открывшемся меню выберите «Аннулировать» и создайте заявку на аннулирование сертификатов электронной подписи. Проверьте документ на корректность данных, подпишите его отправьте в АЦСК «Украина». Обратите внимание, что заявление подписывается подписью бывшего директора.

После того, как будет активирован сертификат нового директора, загрузите его в программу медок. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку «Загрузить из Интернета». После этого программа предложит изменить комплект электронных подписей — подтвердите действие, кликнув «Да».

В открывшемся окне замените сертификаты бывшего директора на сертификаты нового. Кликните по инициалам в разделе «Отчетность», затем нажмите на кнопку «Открыть файл» и выберите новый комплект подписей. Сохраните изменения, нажав «Ок». Проделайте это в остальных пунктах: «Статистическая отчетность», «Налоговые накладные» и т.д.

Затем можете удалить сертификаты бывшего директора из программы.

Смена директора в карточке предприятия

Следующий шаг — изменение сведений о директора в карточке предприятия.

Для этого перейдите в раздел «Администрирование», откройте «Справочники», затем «Карточка предприятия». Выберите пункт «Руководство».

Измените данные в заполненных полях. Чаще всего в карточке руководителя указаны: ИНН, ФИО и должность. После внесенных изменений закройте карточку — изменения сохраняются автоматически.

На этом смена директора в программе Медок будет завершена. если у вас возникнут проблемы или вопросы — обращайтесь к нам. Мы проконсультируем, и поможет сменить сертификаты

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