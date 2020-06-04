Саморегулирующийся нагревательный кабель – устройство и применение

Саморегулирующий кабель позволяет совершать равномерный обогрев необходимого объекта. Ключевой его особенностью является постоянное поддержание заданных градусов в помещении и автоматическое изменение энергопотребления в зависимости от внешних температур, влияющих на него.

Чаще всего такой вид оборудования применяют для обогрева:

Карнизов.

Тротуаров.

Дорожек.

Крыш.

Водопроводов.

И других сферах.

Саморегулирующий нагревательный кабель не нуждается в дополнительном оборудовании, датчиках.

Устройство кабеля

Кабель состоит из двух проводов, двух жил, между которыми расположена специальная нагревательная матрица.

Как раз эта матрица и отвечает за нагрев и остывания кабеля. Именно она реагирует на внешнее изменение температуры. Питают ее два провода по краям. Снаружи всей конструкции располагается экран, который защищает матрицу от электромагнитного поля.

Завершает конструкцию провода защитный слой, который препятствует механическим повреждениям, выдерживает большие перепады температур.

Виды саморегулирующих кабелей

Существует несколько видов саморегулирующих кабелей:

Кабель без защитного экрана от электромагнитного поля – главной особенностью такого оборудования является цена. Это самый популярный товар на рынке. Такой кабель нельзя прокладывать в местах с агрессивными механическими воздействиями. Например, для обогрева тротуаров и дорожек, а также нельзя укладывать в местах, куда поступают ультрафиолетовые лучи.

Кабель с защитным экраном – более универсальная модель. Можно применять в местах с любыми воздействиями и высокими перепадами температур.

Оборудование общего назначения – тоже популярные кабели. Однако они не годятся для специального применения. Их нельзя использовать для водостоков, канализации и прокладывать поверх труб.

Характеристики самонагревающегося кабеля BSX

Продукция BSX отличается высоким качеством. Обладает следующими характеристиками:

Удельная мощность от 9 до 32 Вт/м.

Номинальное напряжение 230 В.

Температура, которую выдерживает оборудование при выключенном питании – 85 градусов.

Минимальная температура монтажа – минус 60 градусов.

Максимальная температура, при которой может осуществляться монтаж равна сорока градусам по Цельсию.

Самонагревающиеся кабели – отличное решение против образования наледи на крышах, дорожках, трубах. Производитель сделал такое оборудование простым в монтаже и эксплуатации. Самостоятельная регулировка позволяет экономить электроэнергию и спустя некоторое время окупать оборудование.

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