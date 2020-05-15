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Новости Одессы и Одесской области

Ролеты день-ночь – элегантная замена обычным рулонным шторам

Ролеты день-ночь – элегантная замена обычным рулонным шторам

Тканевые рулонные шторы давно зарекомендовали себя как эффективное средство защиты комнаты от солнца. Они прекрасно сочетаются с остальными предметами интерьера и удобны в использовании. Но технологии производства ролет не стоят на месте и продолжают радовать пользователей и дизайнеров новейшими экземплярами.

На сегодняшний день одним из наиболее востребованных и модных типов жалюзи можно считать ролеты день-ночь. Они представляют собой конструкцию, схожую с обычными тканевыми рулонными шторами, но имеют ряд своих особенностей. Купить жалюзи день-ночь рекомендуется у проверенных поставщиков, и особое внимание уделить качеству фурнитуры и креплениям.

Главной отличительной особенностью универсальных ролет является их полотно. Оно состоит из полос двух различных материалов с разной прозрачностью, чередующихся между собой. Непрозрачные полосы состоят из обычной ткани, в то время как более прозрачные элементы могут быть как тканевыми, так и из разнообразных синтетических материалов. Такая структура позволяет с особым комфортом регулировать количество проникающего в комнату света и использовать жалюзи не только для защиты от солнца, но и в декоративных целях. В последнее время также особое внимание стоит уделить ролетам день-ночь с цветным материалом. Если вы хотите разнообразить надоевший интерьер – этот вариант как раз для вас.

Особенности ролет день-ночь

Конструкция универсальных жалюзи идентична конструкции обычных ролет. Механизм может быть открытого типа или с закрывающим вал коробом.

Главные преимущества технологии день-ночь:

  • Универсальность применения.
  • Удобство эксплуатации.
  • Продолжительный срок службы.

Но больше всего ролеты день-ночь ценятся в народе за их внешнюю красоту и элегантность. Никакая штора не сравнится с данным изделиям по дизайнерскому потенциалу. Обширный выбор материалов изготовления и наносимых на полотно узоров даёт внушительную свободу действий и побуждает к экспериментам.

Использовать жалюзи день-ночь можно как дома, так и в офисе. Штора отлично впишется в любой интерьер и будет дарить эстетическое наслаждение на протяжении многих лет. Ведь эти шторы очень износостойки и просты в уходе. Специальное защитное покрытие на поверхности материала не даст пыли и влаге проникнуть внутрь волокон и сохранит эксклюзивный внешний вид изделия. Всё это делает ролеты день-ночь действительно стоящим и выгодным приобретением. А качественные пластиковые окна Харьков рекомендует заказывать у компании ОкнаПарк.

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