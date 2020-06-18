Покупка кондиционера – дело ответственное

Мы не можем выключить лето с его аномально жаркими днями, но изменить климат в квартире или офисе, сделав его комфортным, – под силу каждому, у кого есть кондиционер.

Современные кондиционеры очищают воздух, делают его свежим, не допускают появление плесени, контролируют влажность.

Итак, вы решили купить кондиционер в Одессе, на каких моментах важно остановиться, чтобы покупка была удачной.

Кондиционеры бывают:

оконные;

настенные;

мультизональные сплит-системы;

мобильные.

Оконный кондиционер

Совсем недавно они были самыми распространенными, сегодня их потеснили настенные. В продаже есть модели с мощностью от 1,5 до 6 кВт. Самые простые охлаждают воздух, а кондиционеры подороже укомплектованы еще и функцией нагрева. Устанавливать такие кондиционеры нужно в оконный проем, для этого не надо специальных инструментов, монтаж проходит быстро и легко. Среди минусов: повышенный шум и если для кухни – это не столь важно, то для спальни нужен более тихий агрегат. Именно таким является настенный кондиционер.

Настенный кондиционер

Этот тип представляет собой два блока (внутренний и наружный), которые соединены электрическим кабелем и медными трубками, по которым движется фреон. Самая шумная часть с компрессором выносится наружу, поэтому в квартире нет никаких посторонних звуков. Мощность настенного кондиционера составляет 2-7 кВт, благодаря чему он может охладить воздух в помещении от 15 до 75 квадратных метров. Также эти кондиционеры могут нагревать воздух.

Единственный минус настенных кондиционеров – нет циркуляции свежего воздуха.

Мультизональные сплит-системы

Принцип такой системы кондиционирования состоит в том, что один наружный блок успешно «обслуживает» 10 и более внутренних. Мультизональная сплит-система создает индивидуальный климат в каждом отдельном помещении, при этом она энергоэффективная. Затраты на приобретение окупаются с лихвой. У нее есть функции и охлаждения, и обогрева. Впечатляет и срок службы – больше 20 лет, тогда как у обычных кондиционеров – около 10 лет. Но устанавливать мультизональную сплит-систему в квартире с 3-5 комнатами неоправданно дорого, она больше подходит для отелей, баз отдыха, бизнес-центров.

Мобильные кондиционеры

Их ставят в комнате и выводят на улицу (через окно или дверь) специальный гофрированный шланг. Агрегат берет воздух из помещения и делит его на холодный и горячий, последний выводится через шланг, а холодный остается в комнате. Такой кондиционер можно брать с собой на дачу, переставлять в разные комнаты. Он прост в эксплуатации, не требует установки, нужно лишь вовремя выливать конденсат, который скапливается в специальной емкости. Популярные модели оснащены функциями охлаждения, вентилирования, осушения. Из недостатков – небольшая мощность и, соответственно, малый обхват территории. Хотя для небольшой квартиры – это идеальный вариант по приемлемой цене.

Простые правила эксплуатации

Не стоит забывать и о правилах эксплуатации кондиционера, ведь это чревато не только поломками техники, но и серьезным ударом по здоровью.

Разница температур на улице и в помещении должна быть в пределах 8-10 градусов, в идеале – 5 градусов.

В кондиционере может накапливаться множество различных бактерий, шерсть животных, пыль, поэтому без профессиональной чистки не обойтись. Первый раз эту процедуру проводят спустя три года после установки, в последующем – ежегодно.

Не забываем периодически проветривать помещение, насыщая его кислородом, кондиционер при этом выключают.

Нельзя устанавливать кондиционер над рабочим столом или кроватью, лучше найти ему место, откуда на вас не будут дуть холодные потоки.

Соблюдая эти простые правила эксплуатации, вы значительно продлите срок службы и сохраните свое здоровье!

По материалам Укрклимат

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