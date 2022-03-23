Петуния: правила выращивания

Петуния — королева цветов. Ее используют для декорирования ландшафтов профессиональные дизайнеры, и для украшения своих домов и клумб на приусадебном участке.
Спрос на цветок рождает создание новых сортов, которые ежегодно появляются на рынке. Большой выбор сортов петуний можно найти здесь https://fazenda.net.ua/katalog-tovarov/semena-czvetov/petuniya/.
Выращивание петунии из семян
- Семена на рассаду в теплице высевают в середине марта. При этом надо рассчитывать на плохую всхожесть и сеять с запасом. Можно провести предпосевную обработку семян, замочив их в стимуляторе роста и добавив минеральный комплекс для цветов.
- Для посева подходит рыхлый, питательный и легкий грунт. Чтобы подготовить субстрат для посева петунии необходимо взять в одинаковом количестве дерновую землю, перепревший перегной, торф и в половину меньше песка.
- Перед посевом верхний слой хорошо просеять, чтобы убрать комки и семена ровно легли. Сами семена можно смешать с песком, чтобы равномерно высадить в подготовленную перед этим почву. После посева полить и накрыть пленкой или стеклом. Идеальная температура для прорастания + 23 градуса.
- Через неделю теплицу необходимо начинать проветривать, а всходы поливать используя пульверизатор. В этот период очень важно обеспечить необходимый уровень влажности, но избежать развития заболевания черная ножка, которое возникает при высокой влажности. При выявлении почернения стеблей рассады, необходимо прекратить полив и обработать растение фунгицидом.
- Перед посадкой в открытый грунт важно закалить рассаду, подержав ее в прохладном помещении или выставляя ее на свежий воздух на несколько часов в день.
- При появлении 3-4 листьев рассаду пикируют, при этом важно стараться не стряхнуть с корней землю и высаживать цветы в тот же субстрат, в котором росла рассада ранее.
Уход в период вегетации
- Главное для полноценного цветения петунии — поддержание оптимального уровня влажности грунта.Здесь необходимо учитывать различные факторы и самостоятельно решать сколько раз поливать: 2 раза в неделю или 2 раза в день.
- Рыхление грунта возле растений обеспечит доступ кислорода к корневой системе и позволит удалить сорняки.
- Чередование корневых и внекорневых подкормок каждые 7 дней. Для подкормки используется специальный препарат для петуний или нитрофоску из расчета примерно 25-35 г на 10 л воды.