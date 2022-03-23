Петуния: правила выращивания

Дачные советы февраля: что нужно успеть сделать в конце зимы Наверное, недаром февраль самый короткий месяц, чтобы весна наступила скорее. Но это только так кажется, что на дачном участке год начинается с весны. На самом деле время закладки будущего урожая — как минимум октябрь предыдущего года. Поэтому в последние зимние дни нужно очень много успеть сделать и в саду, и на винограднике, и в доме. ПОДРОБНЕЕ

Январская весна: в Одессе расцвели первые подснежники (фотофакт) По-весеннему теплая погода, которая держалась в Одессе несколько дней накануне Рождества, не прошла бесследно для некоторых растений, которые, судя по всему, решили, что весна уже наступила. ПОДРОБНЕЕ

Четвертое января по-одесски: у Привоза продают живые новогодние елки (фотофакт) Говорят, на одесском Привозе можно купить все и еще немного, и к этому уже все привыкли, но случаются и товары чуть ли не волшебные. Ну а как, если не волшебством, назвать тот факт, что у Привоза в цветочных рядах на Екатерининской торгуют… живыми новогодними елками? ПОДРОБНЕЕ