Новости Одессы и Одесской области

Первая очередь ЖК Aqua Marine в Одессе сдана в эксплуатацию, на очереди остальные

Первая очередь ЖК Aqua Marine в Одессе сдана в эксплуатацию, на очереди остальные

На 16-й станции Большого Фонтана продолжается строительство одного из лучших комплексов бизнес-класса в Одессе ЖК Aqua Marine.

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5 ноября 2020 года первая очередь сдана в эксплуатацию. Соответствующий сертификат был получен от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

ЖК Aqua Marine в Одессе

Сдача первой очереди жилого комплекса Aqua Marine стала знаковым событием для всей Одессы. Ведь благодаря компании Odecom Development на Фонтане появился дом, архитектура которого гармонично вписывается в природный ландшафт нашего города. А более 450 семей получили свои долгожданные ключи от квартир.

ЖК Aqua Marine в Одессе
ЖК Aqua Marine в Одессе
ЖК Aqua Marine в Одессе

«Это был непростой путь для каждого из участников процесса строительства: от начала строительных работ в 2016 году до официального момента получения документов о завершении строительства и готовности к эксплуатации первой очереди ЖК Aqua Marine.

Но благодаря общим усилиям и вере в победу нам удалось добиться того, что сегодня наши инвесторы могут заселиться в свои квартиры. Я хочу поздравить всех с общей победой. Впереди еще много работы, но я уверен в том, что ЖК Aqua Marine станет знаковым объектом для всех одесситов и туристов, посещающих Одессу!», – поделился руководитель Odecom Development Олег Невзоров.

Многие уже делают ремонты в своих квартирах и в скором времени в доме начнется новая жизнь. В комплексе подключены все коммуникации, его обслуживанием занимается профессиональная управляющая компания, работает собственная служба безопасности и ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Весь жилой комплекс Aqua Marine представляет собой три отдельных дома этажностью от 20 до 24 этажей. В нем будет комфортно не только жить, но и получать все преимущества жизни в доме бизнес-класса. В комплексе предусмотрен первый в Одессе ресторан на крыше на уровне 100 метров над морем, фитнес-SPA комплекс с плавательным бассейном, супермаркеты, автомойка, школа раннего развития, а для всех его жителей предусмотрены услуги консьерж-сервиса. В 5 минутах от комплекса расположена красивая набережная с многочисленными пляжами.

Подробнее о комплексе можно узнать на сайте https://aqua-marine.od.ua/

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