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Осциллограф определит неисправность любого электроустройства

Осциллограф определит неисправность любого электроустройства

В любом специализированном сервис-центре по обслуживанию электронных устройств, диагностике неисправностей и ремонту обязательно используют такое высокоточное оборудование для анализа сигналов и их искажений внутри радиосхем как осциллограф.

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Это в первую очередь электроприбор зачастую стационарного типа, работающий от сети напряжения в 220 вольт, который считывает все сигналы, которые проходят через любой неисправный прибор (мобильный телефон, планшет, ноутбук, бытовые приборы). Эти сигналы трансформируются в точки, которые помогают детально рассмотреть в какой части есть проблемы и устранить их. Словом, это такой себе сканер для устройств.

По категориям видов цифровой осциллограф подразделяется на:

  • Аналоговые;
  • USB–осциллографы;
  • Цифровые.

Первые не могут визуализировать картинку, а только дать звуковую индикацию происходящего внутри схемы.  USB–осциллографы – маломощные устройства, зачастую одноканальные, которые работают от низковольтного напряжения через USB–порт. Такие устройства больше подходят для аварийного определения неисправностей в режиме реального времени, однако они куда менее точные, чем цифровые.

Последние, цифровые – это наиболее современные и высокоточные устройства. Такие осциллографы могут иметь от одного и до четырех каналов с частотой пропускания от 50 и до 200 мегагерц. Такие приборы имеют колоссальную частоту обновлений в сотни и даже порою миллионы раз на протяжении всего одной секунды. Так эти сигналы на жидкокристаллическом экране цифрового осциллографа преображаются в синусоиды и гармоники, по которым опытный мастер- электронщик видит, как именно сигнал заходит, распространяется, искажается и выходит в электрической схеме.

Зачастую в сертифицированный и надежных интернет-магазинах представлены модели осциллографов нескольких самых популярных производителей, среди которых стоит остановить свой выбор на приборах таких ведущих мировых производителей как бренды:

  • ATTEN,
  • FLUKE,
  • Hantek,
  • INSTRUSTAR,
  • Micsig,
  • Owon,
  • PeakTech,
  • RIGOL,
  • Siglent,
  • Tektronix,
  • UNI-T.

В целом, выбирая осциллограф для домашнего применения можно остановится и на моделях одноканальных – они проще и более бюджетные. Однако для более точной диагностики сигналов стоит рассмотреть варианты с минимум двумя-тремя каналами. Конечно, их стоимость будет выше.

Осциллограф

Также стоит обратить внимание на такие основные характеристики как:

  • Чувствительность полосы пропускания;
  • Среднее время нарастания сигнала;
  • Частота обновления;
  • Размер встроенной памяти устройства;
  • Размер монитора.

Среди важных дополнительных характеристик необходимо выделить наличие или отсутствие возможности передачи анализируемой информации в персональный компьютер, что значительно упростит дальнейшую работу с полученными данными.

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