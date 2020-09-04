Осциллограф определит неисправность любого электроустройства

В любом специализированном сервис-центре по обслуживанию электронных устройств, диагностике неисправностей и ремонту обязательно используют такое высокоточное оборудование для анализа сигналов и их искажений внутри радиосхем как осциллограф.

Это в первую очередь электроприбор зачастую стационарного типа, работающий от сети напряжения в 220 вольт, который считывает все сигналы, которые проходят через любой неисправный прибор (мобильный телефон, планшет, ноутбук, бытовые приборы). Эти сигналы трансформируются в точки, которые помогают детально рассмотреть в какой части есть проблемы и устранить их. Словом, это такой себе сканер для устройств.

По категориям видов цифровой осциллограф подразделяется на:

Аналоговые;

USB–осциллографы;

Цифровые.

Первые не могут визуализировать картинку, а только дать звуковую индикацию происходящего внутри схемы. USB–осциллографы – маломощные устройства, зачастую одноканальные, которые работают от низковольтного напряжения через USB–порт. Такие устройства больше подходят для аварийного определения неисправностей в режиме реального времени, однако они куда менее точные, чем цифровые.

Последние, цифровые – это наиболее современные и высокоточные устройства. Такие осциллографы могут иметь от одного и до четырех каналов с частотой пропускания от 50 и до 200 мегагерц. Такие приборы имеют колоссальную частоту обновлений в сотни и даже порою миллионы раз на протяжении всего одной секунды. Так эти сигналы на жидкокристаллическом экране цифрового осциллографа преображаются в синусоиды и гармоники, по которым опытный мастер- электронщик видит, как именно сигнал заходит, распространяется, искажается и выходит в электрической схеме.

Зачастую в сертифицированный и надежных интернет-магазинах представлены модели осциллографов нескольких самых популярных производителей, среди которых стоит остановить свой выбор на приборах таких ведущих мировых производителей как бренды:

ATTEN,

FLUKE,

Hantek,

INSTRUSTAR,

Micsig,

Owon,

PeakTech,

RIGOL,

Siglent,

Tektronix,

UNI-T.

В целом, выбирая осциллограф для домашнего применения можно остановится и на моделях одноканальных – они проще и более бюджетные. Однако для более точной диагностики сигналов стоит рассмотреть варианты с минимум двумя-тремя каналами. Конечно, их стоимость будет выше.

Также стоит обратить внимание на такие основные характеристики как:

Чувствительность полосы пропускания;

Среднее время нарастания сигнала;

Частота обновления;

Размер встроенной памяти устройства;

Размер монитора.

Среди важных дополнительных характеристик необходимо выделить наличие или отсутствие возможности передачи анализируемой информации в персональный компьютер, что значительно упростит дальнейшую работу с полученными данными.