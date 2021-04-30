Ортопедический матрас: на что обратить внимание при покупке

Приобретение матраса – ответственное мероприятие, к которому нужно отнестись со всей серьезностью. Ведь именно от матраса зависит наше самочувствие.

Если верить статистике, то 90% людей ощущают боли в спине. И часто причиной такого неприятного явления может быть некачественный матрас.

Идеальное решение – купить ортопедический матрас, он способен повторять изгибы человеческого тела, а еще оказывать лечебный эффект. Согласитесь, крепкий сон, приятные сновидения ночью, дают возможность чувствовать себя бодро целый день.

Купить ортопедические матрасы можно в Интернет-магазине (например, https://matraskin.kharkov.ua/matrasy/), где вам ответят на все интересующие вопросы. А мы подскажем вам, на что нужно обязательно обратить внимание, чтобы матрас прослужил вам верой и правдой долгие годы.

Кому – матрас пожестче, а кому – помягче

Итак, прежде всего, стоит определиться с жесткостью. Матрас ортопедический бывает жестким, полужестким и мягким.

Людям с небольшой массой тела или людям преклонного возраста лучше отдать предпочтение мягкому матрасу. Все мы знаем, что с возрастом кости становятся более хрупкими, поэтому лучше спать на мягком матрасе, чтобы не было чрезмерного давления на суставы и позвоночник.

Люди, которые страдают выраженным болевым синдромом или же у них диагностированы межреберные грыжи, комфортно себя будут чувствовать на жестком матрасе. Кстати, такой матрас нужно приобрести и тем, кто имеет лишние килограммы. Под тяжестью тела мягкий ортопедический матрас быстро превратится в гамак, естественно, о качественном и полноценном сне придется забыть.

Большинство матрасов рассчитаны на нагрузку 100-120 кг, если человек весит больше, необходимо покупать матрас с большей нагрузкой. В таком случае он прослужит дольше.

Полужесткие матрасы – это золотая серединка, которая подходит практически всем. Главное, чтобы вам было удобно и комфортно.

Сколько служит матрас

Если вы купили качественный матрас и правильно его эксплуатируете, то срок его службы составит 7-10 лет. О том, что матрас больше не пригоден для эксплуатации, подскажет ваше самочувствие и спина.

Если вы проваливаетесь в ямы и чувствуете спиной пружины или комки, просыпаетесь, когда ваша вторая половинка переворачивается, ощущаете боль в теле или посторонние шумы, значит – пора менять матрас.

Чтобы матрас сохранял свои первозданные качества, нужно не менее 1 раза в 6 месяцев переворачивать его.

Уберечь матрас от микробов, бактерий, чешуек омертвевшей кожи поможет защитный чехол. Стирать его нужно 2-3 раза в год при температуре не выше 60 градусов, чтобы он не дал усадку.

Соблюдая эти правила, вы продлите срок службы матраса и сэкономите семейный бюджет.

Хороших снов и отличного самочувствия!