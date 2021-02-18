Одеяла из натуральной шерсти – все, что надо для комфортного сна

Температура человеческого тела подчиняется циклическим колебаниям. Вечером она достигает пиковых значений и минимально опускается в 4-5 утра. Поэтому ночью бывает холодно, вне зависимости спим мы или бодрствуем. Это нормально даже для здорового человека. Чтобы комфортно себя чувствовать в эти часы человечество придумало одеяло.

Существует еще одна интересная причина пользоваться им. Дело в том, укрываясь, мы запускаем механизм выработки серотонина. Это важнейший нейромедиатор, который успокаивает и стимулирует выработку мелатонина, под его воздействием мы засыпаем. Правильное одеяло из натуральной шерсти – залог здорового сна.

Виды и способы пошива шерстяных одеял

Для начала разберемся, что относится к шерстяным одеялам. Постельные принадлежности, имеющие в своем составе чистую шерсть, а именно: пледы, двойные стеганые полотна, легкие летние изделия, все они относятся к видам шерстяных одеял. Также бывают изделия закрытого и открытого типа.

Отличаются они способами пошива:

Кассетные. Одеяло сшивается из мешочков «кассет», наполненных шерстью. Надежный способ закрепления и удержания на месте шерстяного наполнителя. Одеяла из шерсти мериноса чаще всего изготовляют именно таким способом. Служат такие постельные принадлежности нескольким поколениям семьи. Стеганные. Трехслойное полотно (ткань-шерсть-ткань), прошитое машинной строчкой. Со временем, шерсть в таких одеялах может сбиваться в комок. Каростеп. Машинная строчка пускается в узорном порядке (восьмерки и крестики), что хорошо удерживает шерсть на своем месте.

В продаже можно встретить одеяла, изготовленные из шерсти разных животных. Традиционную овечью шерсть ценят за термостойкие качества. Считается, что она снимает мышечные боли, нервное напряжение и хорошо восстанавливает силы. Одеяло с верблюжьей шерстью, намного легче чем из овечьей. Оно хорошо удерживает тепло и впитывает влагу. Ламовое изделие наиболее легкое из всех видов и в тот же момент самое прочное. Им полезно укрываться при высокой температуре. Кашемировое – нежнейшее и теплое изделие. Из этой шерсти, как правило, производят одеяла премиум класса. Такое изделие способствует здоровому и крепкому сну. Поэтому рекомендуется именно из кашемира подбирать изделие в детскую кровать.

Преимущества и выбор

К главным достоинствам относится теплоемкость. Независимо от температуры в помещении, шерсть согревает в нужном объеме. Человек не будет просыпаться от холода или перегрева, а значит, полноценно выспаться. За счет низкой теплопроводности материала, сохраняется тепло выработанное телом. Структура волокон впитывает до 25% влаги, при этом, содержащийся в шерсти природный антисептик ланолин нейтрализует запахи.

По размерам одеяла из овечьей шерсти подразделяются на одно-, полутора- и двуспальные. Можно найти в продаже евро и евро макси.

Ученые провели исследования и выяснили, что тяжелые шерстяные одеяла способны понизить уровень стресса и тревожность, помочь крепче и быстрее заснуть. Педиатры рекомендуют укрывать такими одеялами детей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и аутическими расстройствами. Интересно то, что дети сами выбирают тяжелые одеяла, предпочитая их обычным. Такое изделие может весить 2-13 кг. Как правило, при покупке, вес одеяла, не рассматривается как критерий выбора. А зря. Хорошее шерстяное одеяло с шерстью должно весить не менее 10% от веса того, кто под ним спит.