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Незаменимый помощник: где и как использовать картонные коробки и гофроящики?

Незаменимый помощник: где и как использовать картонные коробки и гофроящики?

Картонные ящики, казалось бы, самое простое изобретение, которое могло придумать человечество. Однако сегодня легкая, практичная и удобная упаковка для хранения и перевозки вещей, незаменимый помощник в быту и на производстве.

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Широкий выбор картонных упаковок и гофроящиков, разного предназначения, можно найти в интернет-магазине «Профипак» (https://profipak.com.ua/g36558883-kartonnye-korobki-gofroyaschiki).

 Интересный факт из истории картона

Не смотря на то, что бумагу придумала в Древнем Китае, картон изобрели только в ХІХ веке в Европе. Толстая бумага создавалась методом склеивания нескольких тонких листов. Изначально картон был популярен в мире моды – его использовали в качестве подкладки для шляп. И только в начале ХХ века началось массовое производство бумажной тары в США.

Сегодня невозможно перечислить все изделия, для хранения которых используются картонные коробки. Это могут быть товары самых разных видов: одежда, продукты питания, крупная техника и аппаратура, лекарства, косметические средства и многое другое. Подробнее о том, что такое гофроящики и как производят картонные коробки, вы можете узнать, перейдя по ссылке profipak.com.ua.

Бумажная коробка организует порядок в быту

В повседневной жизни нас окружает множество мелочей. Изделия из картона помогут навести порядок и правильно рассортировать разные предметы в доме. В них можно хранить старые вещи, инструменты, детские игрушки, сезонную обувь, одежду, посуду, книги. Также обычный ящик сможет грамотно организовать пространство, освободить помещение от лишних вещей и сделать его более просторным. Особенно это актуально в гараже или кладовой.

 Гофроящик поможет пережить переезд

Каждый из нас когда-либо сталкивался с ситуацией переезда. И не секрет, что при этом нелегком деле возникают трудности с перевозкой хрупких, мелких или габаритных предметов. В таком случае, несомненно, поможет обычная картонная коробка. С помощью бумажной тары вы сможете грамотно сортировать предметы и доставите все вещи до места назначения в целости и сохранности. А чтобы не перепутать, что и где находится, ящики можно подписать маркером. Гофроупаковка также идеально подойдет для транспортировки посылок в самые удаленные уголки мира.

Картонная упаковка залог успеха в бизнесе

Многие производители применяют для упаковки своих товаров исключительно картонные коробки. И в это есть множество преимуществ. Бумажные ящики бывают разных размеров и масштабов, а для любого производства это очень удобно. Сырье, из которого изготавливаю тару, экологически безопасно для человека и окружающей среды. Специально переработанная бумага защищает от влажности и сохраняет качество продукции. Такой тип коробки идеально подойдет для хранения любого вида еды, кондитерских изделий, лекарств, косметики или духов. А если на обычную коробку приклеить логотип фирмы, люди начнут обращать внимание на бренд, и узнаваемость компании будет только расти.

Подходящий размер и вид картонной коробки вы можете прямо сейчас заказать на сайте profipak.com.ua.

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