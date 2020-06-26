Музыка – это спектакль, а я в нем актер…

Достаточно энергичную музыку, наполненную огромным смыслом, дарит украинцам популярный музыкант, исполнитель собственных песен и прежде всего актер – Сергей Бабкин. Современному украинцу музыкант известен как участник группы «5’nizza», тренер популярного вокального шоу “Голос страны” (за 2017 и 2018 год), а также как участник шоу “Танцы со звездами”, где принял участие со своей супругой, Снежаной Бабкиной.

Немного биографии

Популярный певец родился в Харькове в обычной украинской семье, где отец был военнослужащим, а мать работала в детском саду. Детство и юность обычного украинского парня были достаточно насыщенными. С шести лет мама водила Сережу на бальные танцы, в художественную школу, а также на фигурное катание и в музыкальную школу по классу “флейта”. Став чуть постарше, будущий популярный певец стал увлекаться театром. Будучи уже в средней школе, Сергей Бабкин принимал участие в школьной самодеятельности, а также играл в команде КВН. Впервые музыкант взял в руки гитару в возрасте 12 лет.

Становление Бабкина, как артиста

Творческая карьера Бабкина началась с популярной украинской группы «5’nizza». Уже в 2004 году Сергей начинает сольную карьеру, выпуская дебютный альбом “Ура”. Далее последовали “Бис”, “Сын” и другие. За короткое время его песни очень полюбились украинскому слушателю.

Изюминкой выступлений Бабкина является отсутствие обуви. Часто сценический образ дополняет грим “человека с улыбкой”. Сам артист рассказывает, что он «в первую очередь, прежде всего, вопреки всему – актер». Исполняя собственные хиты, он желает показать зрителю мини-историю, в которой играет главную роль.

Более 10 лет Сергей Бабкин играл в известном “Театре 19”, который расположен в Харькове.

Он славится бессловесным жанром, а действие воплощается в пластике и полете мысли актера.

В 2011 Бабкин начинает сотрудничество с фронтменом группы “Океан Эльзы”, принимая активное участие в проекте “Брюссель”. Новый продукт он начал создавать в коллаборации с Дмитрием Шуровым, Петром Чернявским и Максимом Малышевым.

Сам артист не называет себя меломаном, предпочитая слушать композиции, которые случайно попались на глаза. Он говорит: «Слушаю музыку, которая приходит ко мне откуда-то. Что-то услышал от друзей, которые поставили и сказали: «Тебе нужно послушать обязательно». Или каким-то другим путем узнаю о новых для меня композициях».

Как показывает практика, все треки приходили в жизнь музыканта вовсе не случайно, хотя присутствуют и любимые исполнители времен юности (Radiohead, «Сплин», «Текила Джаз» и другие).

Музыка самого Бабкина способна не только поднять настроение, но и запасть в душу!

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