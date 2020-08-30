Лазерная эпиляция: особенности и плюсы

Безопасное и безболезненное удаление волос сегодня стало возможным в «Мед Сити».

Уникальный метод без дискомфорта – лазерная эпиляция Киев, которая выполняется при помощи инновационного косметологического оборудования. Благодаря применению высокоскоростного лазера растительность на теле удаляется быстро, без дискомфорта и боли.

Лазерное удаление волос: главные плюсы

Для выполнения процедуры специалисты применяют новейшее лазерное оборудование итальянского производства. Динамический лазер деликатно и безопасно воздействует на структуру волоса и не нарушает кожный покров.

Это самая распространенная косметологическая процедура, которая позволяет поддерживать тело эстетически привлекательным независимо от сезона. К основным преимуществам эпиляции лазером относится следующее:

безопасность;

отсутствие боли и дискомфорта;

доказанная эффективность;

продолжительный эстетический результат;

совместимость с другими процедурами косметологии;

универсальность;

доступная стоимость.

Отличительной особенностью высокоскоростного лазера является наличие сапфирового наконечника с охлаждающим эффектом и передача сигнала непосредственно в зону воздействия.

Благодаря охлаждающему эффекту отсутствует боль и дискомфорт, а действие лазерного луча увеличивается из-за минимизации тепловой энергии на кожный покров. В результате кожа становится гладкой и чистой без повреждений и побочных эффектов.

Лазерная эпиляция: основные показания

По отзывам реальных пациентов клиники «Мед Сити» лазерная эпиляция – это уникальный современный и безболезненный способ удаления нежелательных волос на теле без неприятных ощущений. Те, кто попробовал данную процедуру, уже не прибегают к другим методам.

В косметологии называют следующие показания к назначению процедуры:

чрезмерная растительность в природных зонах;

особые гигиенические требования к людям некоторых профессий;

раздражение кожи на депиляцию и бритье;

появление жестких волос из-за гормонального дисбаланса.

Как и любые другие косметологические процедуры, лазерная эпиляция имеет относительные и абсолютные противопоказания. О них подробнее можно узнать у консультанта клиники «Мед Сити» в Киеве.

Особенности лазерной эпиляции зоны бикини

В клинике «Мед Сити» проводится эпиляция бикини лазером, которая по сравнению с другими процедурами безболезненная и не вызывает раздражений кожи в этой деликатной зоне. Это может быть глубокая и неглубокая эпиляция, перед процедурой следует проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные противопоказания.

Динамический лазер действует строго направленно и не вызывает боли, раздражений, рубцов и прочих дефектов. После процедуры кожа в интимной зоне становится гладкой, ровной и абсолютно чистой. Процедура проводится высококвалифицированными специалистами с опытом работы, которые используют на практике новейшее лазерное оборудование.