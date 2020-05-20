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Кредит под залог недвижимости: как выбрать правильный вариант?

Кредит под залог недвижимости: как выбрать правильный вариант?

На рынке кредитования представлено много разных интересных вариантов получения займа.

За границей люди уже привыкли к тому, что в любой момент могут оформить кредит и приобрести «здесь и сейчас» понравившуюся вещь. Они свободно берут кредиты и покупают на эти деньги любой товар: начиная от обычного пылесоса и заканчивая недвижимостью. Главное правило – вернуть в срок. В Украине, в последнее время, растет популярность на получение кредита под залог недвижимости.

Если кредит — то в банке

Кредит под залог недвижимости, можно получить на любые нужны и воспользоваться полученными деньгами на свое усмотрение. К примеру, если вы хотите купить новую мебель в дом, вместо потребительского кредита лучше воспользоваться кредитом под залог недвижимости. Ставки по таким кредитам ниже, чем предлагают банки по потребительскому кредитованию. Таким образом, финансовая нагрузка на потребителя снижается, потому что меньше размер ежемесячного платежа.

Также, выбирая где взять кредит, лучше отдать предпочтение банкам, а не частным кредиторам. «Частники» заманивают клиентов более низкими процентными ставками, но, оформив кредит в одной из таких организаций, есть риск остаться и без денег, и без залоговой недвижимости. Поэтому лучше не рисковать и оформлять кредит в банке.

Заявку на оформление кредита можно отправить онлайн

Прежде чем идти в банк со своими вопросами по оформлению кредита, следует ознакомиться с условиями кредитования на сайте финансовой компании. Например, на сайте МТБ БАНК собрана вся необходимая информация. Также, не выходя из дома, можно отправить заявку на оформление кредита. Банк предлагает три варианта:

  1. позвонив на горячую линию банка;
  2. заполнив специальную форму на сайте финучреждения;
  3. заказав обратный звонок.

Через некоторое время сотрудники банка свяжутся с вами, и в ближайшее время вы сможете получить необходимую сумму денег. Удобно также то, что деньги можно получить как наличными, так и зачислить на карту.

В банке для клиентов, оформляющих кредит под залог недвижимости, есть определенные преимущества:

  1. фиксированная процентная ставка по займу;
  2. индивидуальный подход к каждому клиенту;
  3. для клиентов, которые ранее уже оформляли один из видов кредита, предусмотрена программа лояльности.

Оформляя кредит в банке, обязательно просчитайте все условия и выбирайте для себя наиболее выгодный вариант.

Какие документы понадобятся для оформления кредита под залог недвижимости?

В МТБ БАНК рассказали, что для того, чтобы получить кредит под залог недвижимости необходимо предоставить в банк следующий пакет документов:

  • копию паспорта владельца недвижимости;
  • идентификационный код владельца недвижимости;
  • документ, подтверждающий брак или развод;
  • документы, доказывающие доход человека, желающего оформить кредит;
  • документы на недвижимость, которая предлагается в качестве залога;
  • документы, которые подтверждают право собственности на недвижимое имущество;
  • регистрационные документы БТИ, техпаспорт, регистрационное удостоверение, выписка из реестра прав собственности. Для этих целей подойдут как оригиналы документов, так и их копии, заверенные у нотариуса;
  • справка, свидетельствующая о том, что у клиента не имеется задолженности по коммунальным платежам;
  • справка из жилищно-эксплуатационного управления о том, сколько человек прописано в жилище. При наличии несовершеннолетних детей, нужно ещё представить справку о месте регистрации детей;
  • документы, подтверждающие отсутствие каких-либо обязательств в отношении объекта (аренда либо совместное пользование).

Собрав весь пакет документов, и имея хорошую кредитную историю в ближайшие сроки, вы сможете получить свои деньги.

По материалам сайта: https://mtb.ua/ru/personal/credits/item/kredit-pod-zalog-nedvizimosti

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