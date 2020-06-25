Компания Miraton благодарит своих покупателей за поддержку инициативы помощи врачам против COVID-19

Представители ТМ Miraton выражают благодарность всем клиентам интернет-магазина, поддержавшим весеннюю инициативу компании по оказанию помощи Одесской инфекционной больнице в борьбе против COVID-19.

Весной 2020 в противостоянии COVID-19 объединились представители большого и малого бизнеса, не осталась в стороне ТМ Miraton. Коллектив бренда продемонстрировал солидарность и креативный подход в решении важных вопросов. Сотрудники умеют не только в ассортимент обуви отбирать лучшие новинки, но и нашли способ, как выделить средства, где купить, чем доставить в краткие сроки средства индивидуальной защиты для персонала одесских больниц.

Украинский бизнес в борьбе с COVID-19 – соцдеятельность Миратон

Начало весны нынешнего года оказалось напряженным не только в Украине, но и во всем мире. Пандемия коронавируса охватила все страны, реальная угроза появилась перед каждым из украинцев. На помощь медикам пришли и представители бизнес-структур. Поддержку медицине оказали промышленные и торговые компании, предприятия сферы услуг.

Участие fashion-market Миратон в программе поддержки врачей

Сеть мультибрендовых магазинов «Миратон» хорошо известна в Украине. Ценители стильных fashion-образов больше 10 лет покупают брендовую обувь, оригинальные сумки и модные аксессуары в магазинах сети и интернет-магазине. Этой весной компания себя проявила в новой роли. Коллектив бренда присоединился к всеукраинской программе поддержки врачей и помощи учреждениям медицины.

Первая партия СИЗ для персонала медицинских учреждений и медикаментов, необходимых для лечения COVID-19, была подготовлена в марте. В мае были закуплены и переданы средства индивидуальной защиты в Одесскую инфекционную больницу:

нестерильные комбинезоны – 100 единиц;

защитная маска-респиратор N95 – 100 штук;

медицинская маска-респиратор KN-95 – 500 шт.

На закупку средств защиты использовались деньги, которые собрали сотрудники и отчисления с покупок клиентов онлайн-магазина, а недостающие средства добавила ТМ Miraton. Общими усилиями представители компании и покупатели оказали помощь врачами и медперсоналу больниц, так необходимую в это сложное время.

Вклад покупателей online-shop Miraton в программу поддержки

Представители ТМ Miraton выражают благодарность всем клиентам интернет-магазина, поддержавшим весеннюю инициативу компании по оказанию помощи Одесской инфекционной больнице! С 28 апреля по 11 мая в условия действующей программы лояльности были внесены изменения. Вместо накопительных бонусов, начисляемых за каждую покупку, 5% от стоимости заказов пошли на закупку СИЗ для медперсонала.

Солидарность покупателей, сотрудников и руководства Миратон стала ярким примером, что общими усилиями реально решить любую проблему. COVID-19 стал самым мощным триггером последних лет, сплотившим всех украинцев в противостоянии общей проблеме. Не забывайте, что мы пока еще только вышли на финишную прямую в борьбе с коварной инфекцией. Соблюдайте меры предосторожности, берегите себя и заботьтесь о близких!

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