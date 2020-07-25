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Какие женские кольца модны в 2020 году

Какие женские кольца модны в 2020 году

Кольца никогда не выходят из моды, они украшают наши руки, дополняют образ, да, и просто делают нас счастливыми. Согласитесь, приятно получить в подарок заветную коробочку с колечком.

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В 2020 году в моде – винтаж и геометрический минимализм. Если вы давно мечтаете о кольце с большим ярким камнем фиолетового, синего, зеленого или желтого цвета – сейчас такие украшения на пике популярности. Камни могут быть и натуральными, и искусственными.

Также можно смело сочетать золотые изделия с серебряными. Женские кольца на любой вкус можно найти, например, на странице Mono Jewelry.

женские кольца

Символика кольца

Для многих из нас кольцо – это просто украшение. Но не стоит недооценивать этот аксессуар. От того, на каком пальце женщина носит кольцо, можно много узнать интересного.

Итак, кольцо на большом пальце носят волевые и уверенные в себе люди. Чаще всего – это бизнес-леди или руководители крупных компаний. Если кольцо на указательном пальце, значит женщина любит внимание, точнее всегда быть в центре. Чем дороже кольцо, тем больше внимания хочет барышня.

Кольцо на среднем пальце предпочитают носить спокойные и ответственные люди.

Безымянный палец украшают либо обручальное кольцо, либо серебряное кольцо-оберег с надписью: «Спаси и сохрани». Красиво смотрятся на безымянном пальце вычурные женские кольца с интересными гравировками или аккуратными камнями, не обязательно натуральными.

Кольцо на мизинце означает, что женщина любит личную свободу, ценит свое время.

женские кольца
женские кольца
женские кольца
женские кольца

Как выбрать размер

Определить точный размер кольца можно в ювелирном магазине. Но если нет такой возможности или вы хотите купите украшение в Интернете, на помощь придет проверенный способ. Возьмите обычную ниточку, обмотайте ее вокруг пальца, там, где планируете носить кольцо. Важно, чтобы нитка не сдавливала кожу. Поставьте отметку на пересечении. Постарайтесь снять свое вообразимое украшение, если оно легко проходит по всему пальцу, вы все сделали правильно. Теперь расправьте нитку и измерьте ее длину линейкой. Полученную длину поделите на число Пи (3,14). Все – размер вы определили.

Чтобы не было погрешностей, постарайтесь измерять палец днем, просто утром и вечером наши руки могут отекать, а значит, данные будут неточными. Не стоит забывать и о том, что размер пальцев на правой и левой руке может немного отличаться. Обычно, на преобладающей руке пальцы немножко больше в диаметре.

Женское кольцо – это повод для счастья! Совсем не важно – золотое оно или серебряное, главное, что подарено с любовью.

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