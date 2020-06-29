Какие услуги предлагает современный автосервис

Зачастую в автосервис обращаются с целью прохождения планового технического обслуживания, так как провести эту процедуру самостоятельно автомобилисты не смогут. Для проверки узлов и замены расходных материалов требуются соответствующие навыки и профессиональное оборудование, которое есть только в автосервисе.

При этом техобслуживание бывает внеплановым, например, когда водитель попал в дорожно-транспортное происшествие. Даже если автомобиль не нуждается в сложном ремонте, проведение диагностики для исключения поломок — распространенное явление.

Покупка запасных частей для машины

Помимо основных услуг современные автосервисы предлагают и многое другое. Например, продажу оригинальных запчастей и других товаров. На сайте https://oiler.ua/ автовладельцы могут найти широкий перечень расходников и запчастей, подобрав их для своего транспортного средства.

То есть можно не просто купить трансмиссионное масло в режиме онлайн, но найти именно такой смазочный материал, который советует завод-изготовитель авто, а потом залить его на сервисе компании. Рекомендации бренда можно найти в сервисной книжке на машину.

Автосервисы могут предложить большой перечень продукции, включая:

моторные, трансмиссионные и другие масла;

тормозные и промывочные жидкости;

масляные, воздушные, топливные, а также фильтры для коробки передач и салона;

аккумуляторные батареи;

барабанные и тормозные колодки, диски для системы тормоза;

амортизационные стойки, пружины, опоры, отбойники, пыльники;

любые запчасти для разных узлов и систем.

Дополнительные товары

Некоторые автосервисы предлагают покупателям в удаленном режиме приобрести не только запчасти и расходники для автомобилей, но и других видов транспортных средств.

Например, в перечне продукции можно найти смазочные материалы для двигателей следующих транспортных средств:

мотоциклов;

квадроциклов;

скутеров;

лодок и гидроциклов;

снегоходов;

и даже садовой техники.

Услуги на станциях техобслуживания

Помимо онлайн-продажи запчастей и расходных материалов, автосервисы могут предлагать множество дополнительных услуг, которые не связаны с непосредственным ремонтом автомобиля:

Сезонное хранение резины. Если вы заменили летние покрышки на зимние или наоборот, второй комплект не обязательно хранить дома или в гараже. Сервисмены возьмут эту задачу на себя, обеспечив такие условия, при которых состояние шин не ухудшится.

Предпродажная диагностика автомобиля. Если вы планируете покупать автомобиль, механики автосервиса проведут диагностику машины, чтобы у вас появилась возможность объективно оценить стоимость авто и избежать обмана на вторичном рынке.

Перечень доступных услуг зависит от автосервиса, но с ними всегда можно ознакомиться на сайте компании или во время консультации с менеджером.