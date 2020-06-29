Какие услуги предлагает современный автосервис

Сегодня станции технического обслуживания значительно увеличили ассортимент услуг, которыми могут воспользоваться владельцы автомобилей.
Зачастую в автосервис обращаются с целью прохождения планового технического обслуживания, так как провести эту процедуру самостоятельно автомобилисты не смогут. Для проверки узлов и замены расходных материалов требуются соответствующие навыки и профессиональное оборудование, которое есть только в автосервисе.
При этом техобслуживание бывает внеплановым, например, когда водитель попал в дорожно-транспортное происшествие. Даже если автомобиль не нуждается в сложном ремонте, проведение диагностики для исключения поломок — распространенное явление.
Покупка запасных частей для машины
Помимо основных услуг современные автосервисы предлагают и многое другое. Например, продажу оригинальных запчастей и других товаров. На сайте https://oiler.ua/ автовладельцы могут найти широкий перечень расходников и запчастей, подобрав их для своего транспортного средства.
То есть можно не просто купить трансмиссионное масло в режиме онлайн, но найти именно такой смазочный материал, который советует завод-изготовитель авто, а потом залить его на сервисе компании. Рекомендации бренда можно найти в сервисной книжке на машину.
Автосервисы могут предложить большой перечень продукции, включая:
- моторные, трансмиссионные и другие масла;
- тормозные и промывочные жидкости;
- масляные, воздушные, топливные, а также фильтры для коробки передач и салона;
- аккумуляторные батареи;
- барабанные и тормозные колодки, диски для системы тормоза;
- амортизационные стойки, пружины, опоры, отбойники, пыльники;
- любые запчасти для разных узлов и систем.
Дополнительные товары
Некоторые автосервисы предлагают покупателям в удаленном режиме приобрести не только запчасти и расходники для автомобилей, но и других видов транспортных средств.
Например, в перечне продукции можно найти смазочные материалы для двигателей следующих транспортных средств:
- мотоциклов;
- квадроциклов;
- скутеров;
- лодок и гидроциклов;
- снегоходов;
- и даже садовой техники.
Услуги на станциях техобслуживания
Помимо онлайн-продажи запчастей и расходных материалов, автосервисы могут предлагать множество дополнительных услуг, которые не связаны с непосредственным ремонтом автомобиля:
- Сезонное хранение резины. Если вы заменили летние покрышки на зимние или наоборот, второй комплект не обязательно хранить дома или в гараже. Сервисмены возьмут эту задачу на себя, обеспечив такие условия, при которых состояние шин не ухудшится.
- Предпродажная диагностика автомобиля. Если вы планируете покупать автомобиль, механики автосервиса проведут диагностику машины, чтобы у вас появилась возможность объективно оценить стоимость авто и избежать обмана на вторичном рынке.
Перечень доступных услуг зависит от автосервиса, но с ними всегда можно ознакомиться на сайте компании или во время консультации с менеджером.