Как выбрать самую вкусную пиццу

Пицца – это итальянское блюдо нашло своих поклонников во всех странах мира. Любят его и у нас в Украине. Пицца – это вкусный и сытный перекус, питательный обед и даже праздничный ужин. Ведь главное – ингредиенты, которые используются при ее приготовлении.

Хотя в былые времена пицца была едой бедных итальянцев. Она помогала утолить голод и давала силы работать, не покладая рук. Сегодня пицца оценена по достоинству, и мы имеем возможность наслаждаться ее самыми разнообразными вкусами и начинками. Тем более, что заказать пиццу – не проблема. Вам всегда доставят свежайший, только из печи, продукт, который порадует вас и вашу семью.

Все начинается с теста

Итак, главная составляющая пиццы – это дрожжевая лепешка. Она должна быть тоненькой и хрустящей. Классическая рецептура предполагает использование всего 4 ингредиентов: муки, воды, дрожжей и соли. Но разве можно представить итальянскую пиццу без оливкового масла, именно оно делает тесто хрустящим.

Тесто будет вкусным, если оно приготовлено из качественных продуктов. Мука – только высшего сорта, дрожжи – самые свежие, вода – не из-под крана, а очищенная. Оливковое масло можно заменить подсолнечным, но лучше этого не делать.

Начинки для гурманов и вегетарианцев

Если основа для пиццы готовится из определенных ингредиентов, которые нельзя заменить, то начинка – это полет фантазии. Сочетание разных видов сыра, морепродуктов, острых, сладких и соленых продуктов, овощей и фруктов делают ее поистине гурманским блюдом.

Любителям «острых ощущений» обязательно придется по вкусу пицца «Баффало HOT», начинка которой состоит из буженины, ветчины, томатного соуса, лука репчатого, свежих помидоров, бекона, сыра «Моцарелла» и острого перца Чили.

Ценителям необычного вкуса сыра с голубой плесенью «Дор блю» стоит попробовать пиццу «Формаджи Бум», в начинке которой целых 5 видов сыра и сливочный соус. Кстати, эта пицца не содержит мяса.

Если вам нравятся морепродукты, то отличным выбором станет пицца «Маринара», в ее составе: коктейльная креветка, кальмар, мидия, сливочный соус, сыр «Гауда» и сыр «Моцарелла».

Также в последнее время становится популярной закрытая форма пицца – кальцоне, начинка у нее находится внутри. Кальцоне – вкусная и очень сочная.

Как есть пиццу?

Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, все зависит от обстановки. Так, американцы относятся к пицце, как к обыкновенному фастфуду и едят ее руками. Итальянцы обязательно используют столовые приборы. Если вы отдыхаете на природе, то спокойно можно есть руками, а в пиццерии или ресторане нужно придерживаться этикета и пользоваться ножом и вилкой.