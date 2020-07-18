Как выбрать подрядчика по международным грузоперевозкам

Если вы занимаетесь грузоперевозками, вам наверняка приходилось думать над тем, как выбрать подрядчика. Компаний много, о некоторых вы узнаёте в первый раз. Руководствоваться случайным выбором может быть опасно – иногда попадаются недобросовестные фирмы и сотрудники, и перевозчик в конечном итоге просто потеряет время и деньги.

Как же выбрать подходящую компанию, которая будет с вами честно сотрудничать, довезёт товар до места назначения в том же виде, в каком вы его предоставили, и не обманет в финансовом плане?

Выбор подрядчика

Для этого нужно руководствоваться несколькими критериями:

у него есть свой автопарк, причём в нём присутствует машина, подходящая вашему грузу: везёте замороженные пищевые продукты – автомобиль должен быть оборудован рефрижератором, и так далее

в штате сотрудников только опытные водители, их опыт должен насчитывать не менее 5 лет – уточните этот момент у менеджера или консультанта

безопасность – не должно быть историй с испорченным, пропавшим, непригодным к реализации грузом (например, заказчик поручил перевезти стеклянную посуду, в пути она разбилась). Такое обычно можно выяснить, найдя отзывы о компании в Google или другой похожей поисковой службе

соответствие установленным срокам (нельзя, чтобы товар был доставлен с опозданием, поскольку это чревато убытками для клиента, заказавшего транспортировку). Сроки устанавливаются при договоре

доступна регуляция маршрута и выбор оптимального варианта из возможных, а также отслеживание груза, когда он уже отправлен.

Как правило, фирмы-подрядчики, выполняющие международные перевозки грузов, указывают информацию о себе и контакты на сайте. По этим номерам телефонов необходимо будет позвонить (или написать на указанный почтовый адрес). Когда же вы будете говорить или переписываться с консультантом, надо уточнить все интересующие вас моменты (наличие собственного парка машин, опыт водителей, сроки, за которые они готовы выполнить заказ, уровень безопасности, можно ли при необходимости корректировать маршрут). Для того, чтобы дополнить полученную информацию, прочтите отзывы о компании, но не стоит читать их на её сайте – воспользуйтесь поисковиком. Если вы видите, что негативные преобладают или позитивные похожи на заказные, лучше не связывайтесь с такими подрядчиками.

Насчёт транспорта добавим, что, так как в нашем случае речь идёт о международной транспортировке, в распоряжении компании должны быть не только автомобили, но и воздушный и водный транспорт – также оснащённый специальным оборудованием, ну или минимум – возможность его нанимать. Устаревшие же машины и аппаратура должны вас насторожить.

Срок работы фирмы

Обратите внимание и на срок работы фирмы. Ей нет года? Откажитесь от сотрудничества. Она занимается своей деятельностью больше десяти лет? Это подходящий вариант. Предприятия, ведущие дела нечестно, долго не “живут”, остаются только заслужившие хорошую репутацию и имеющие постоянную клиентуру. Доверять вы можете фирмам, существующим больше 3-4 лет.

Посмотрите на цены. Если стоимость услуг слишком низкая, это выглядит подозрительно. Уточните среднюю стоимость транспортировки груза, подобного вашему, и ориентируйтесь на неё. Если выбранное предприятие берёт даже большую сумму, чем конкуренты – с ним можно работать. Нельзя заказывать и по слишком завышенной цене.

Если следовать этим простым критериям – ваш товар будет доставлен в срок с соблюдением всех условий договора.