Как выбрать и купить зеркала на Ниву?

Любой водитель, который не один год провел за рулем автомобиля, подтвердит, что боковые зеркала — это глаза водителя на дороге. Поэтому очень важно выбрать качественные зеркала, чтобы максимально комфортно чувствовать себя на дороге.

Какие бывают боковые зеркала?

Обычно, на легковом автомобиле можно насчитать три зеркала заднего вида: внешние — два боковых и внутреннее, которое крепится в салоне.

В свою очередь боковые зеркала также распределяются на два вида:

Заменяемые зеркала. Такой тип встречается наиболее часто. Они используются в качестве замены на старые изношенные зеркала. Накладные зеркала, как правило «надеваются» на существующие зеркала, которые были установлены еще при заводской сборке.

Внедорожник Нива21 не исключение. Купить зеркала на Ниву можно как накладные, так и заменяемые.

Чаще всего автомобилисты отдают предпочтение покупке именно заменяемых зеркал. Но в таком случае обязательно нужно учитывать марку автомобиля и год выпуска.

Искажение обзора недопустимо!

Выбирая боковые зеркала, в нашем случае, для автомобиля Нива21 необходимо учитывать несколько важных нюансов. В зеркалах бокового вида недопустимо:

искажение обзора;

вибрация держателя зеркал;

плохая регулируемость;

увеличение количества так называемых «мертвых зон» для водителя.

Поэтому, если боковое зеркало треснуло или помутнело, от чего испортился обзор, его обязательно нужно заменить.

Какие рекомендации экспертов следует учитывать?

Эксперты сайта niva21.com.ua рекомендуют при выборе зеркал обратить внимание на модели с антибликовым покрытием и подогревом.

Зеркала с антибликовым покрытием предотвращают появление солнечных бликов, что исключает засветку зон обзора и ослепление водителя.

Не лишним будет купить боковые зеркала с подогревом. Такие модели особенно актуальны в зимнее время, так как вам не придется вручную соскребать с зеркал лед и снег.

Что должно отражаться в боковых зеркалах автомобиля?

Выбор и покупка зеркала бокового вида — это только половина дела. После покупки и установки зеркала на автомобиль его необходимо правильно настроить.

В боковых зеркалах автомобиля обязательно должны отражаться:

часть своего автомобиля. При этом очень важно придерживаться правила, что собственное авто должно отражаться в зеркале не более чем на 2 см;

дорога (при этом линия горизонта должна проходить по нижней части зеркала, а в центре должна хорошо просматриваться дорога с позади едущими автомобилями);

обочина позади машины вместе с транспортными средствами.

Два важных правила от экспертов

Если боковые зеркала установлены правильно, езда и маневры на автомобиле станут безопаснее. Но эксперты автомобильного дела рекомендуют:

Время от времени поглядывать в боковые зеркала, даже если вам кажется, что на дороге все в порядке и ситуация под контролем. Боковые зеркала просто необходимы при парковке. Не стесняйтесь повернуть голову или изменить положение тела, чтобы улучшить обзор боковых зеркал. Это поможет правильно припарковаться и сохранить боковые зеркала как на вашем автомобиле, так и на авто, возле которого вы паркуетесь.

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