Как сделать декоративное оформление квартиры в Одессе за приемлемую цену

Оформление квартиры в Одессе

Грамотное распоряжение деньгами подразумевает их умеренную трату. Если вам приходилось сталкиваться с ремонтом жилья, то наверняка знаете, что это удовольствие обойдётся в крупную копеечку. Тем, кто желает в 2020 году заказать отделку квартиры, советуем изучить ресурс Kabanchik.ua, на котором поклейка обоев, укладка плитки, установка сантехники и прочие задачи выполняются быстро и на совесть.

Почему это нужно сделать? Знающие люди в курсе: стоимость услуг и материалов в области строительства успела подорожать за последний год на 12-15%. Если выжидать и дальше, то цены вниз не упадут. Агрератор «Кабанчик» позволит договориться с исполнителем о конкретных сроках и фиксированной цене.

Что из себя представляет отделка

Цена подготовки объектов недвижимости у застройщика в формате «эконом» и «комфорт» отличается в 2 раза. Статистические опросы среди потенциальных и реальных покупателей показали: почти 50% клиентов готовы покупать бюджетное жильё с черновой отделкой, 29% согласны на 70%-ю обустроенность квартир, при этом выбрали вариант «комфорт». А 21% желали бы получить полностью готовую к заселению недвижимость.

Результаты черновой отделки, выполняемой на стройке:

потолки покрыты базовой штукатуркой, шпатлёвкой заделаны неровности и мелкий заводской брак у панелей перекрытий;

уровень полов нивелирован самовыравнивающейся стяжкой из цементно-песчаного раствора и подготовлен к финишной отделке;

стены также обработаны слоем базовой штукатурки. В более дорогих сериях домов она выполнена по маячковой технологии.

Если в новой квартире необходимо доведение поверхностей до декоративного завершения, то аналогичные работы (помимо удаления старых материалов) выполнятся и в эксплуатируемом жилье.

Кто будет трудиться

Вариант «я сам, так как знаю, чего хочу, и какие материалы будут использоваться». Этот вариант хорош, когда вы является настоящим специалистом в ремонтном деле, имеете практический опыт, нужные инструменты и много свободного времени. Понадобится 1-2 помощника, машина для доставки материалов. Вариант «выберу того, кто спец». В этом случае следует обратиться к мастерам, которые не раз занимались подобным делом. Кое-что вы сумеете сделать и сами, например, залить самовыравнивающей смесью полы. А штукатурные работы или любой другой вид отделки доверьте специалистам с Kabanchik.ua. Почему им? С этими людьми можно договориться о сотрудничестве за более приятную цену. И приедут они не тогда, когда им удобно, а на когда вы договоритесь, включая выходные дни. Третий вариант – это компании соответствующего профиля деятельности. В связи с карантином пока мало кто начал работать, а те, кто уже открылся, заказы расписали наперёд. Какая будет стоимость услуг, пока дойдёт ваша очередь?

Усреднённые цены на отделочные работы

Полы

Монтаж плитки для пола (винил) – 90 грн./м²

Паркетная доска, уложенная «ёлочкой» – 120 грн./м²

Паркет с рисунком (художественный) – 200 грн./м²

Фиксация отделки плинтусом – 40 грн./пог.м

Циклевание поверхности – 50 грн./м²

Заливка стяжки для пола с укладкой сетки – 95 грн./м²

Приклеивание линолеума к основанию – 40 грн./м²

Окрашивание полов из досок – 30 грн./м²

Ковролиновые плиты, фиксация на клей – 100 грн./м²

Потолки

Немецкие и бельгийские глянцевые натяжные потолки (материал) – 200 грн./м²

Полотно для потолков с блеском (перламутр, металлик) – 450 грн./м²

Потолочный сайдинг – 130 грн./м²

Вагонка над головой – 90 грн./м²

Флекс-багеты – 110 грн./м2

Гипсокартонные потолки («Армстронг») – от 135 грн./м²

Стены

Обои – от 45 грн./м²

Текстильные обои – 120 грн./м²

Жидкие обои – 20 грн./м²

Флизелиновые аналоги – 60 грн./м²

Покраска стен – от 45 грн./м²

Шпаклёвка под окрашивание – 50 грн./м²

Грунтование вертикальных поверхностей – 7 грн./м²

Штукатурка «короед» – 45 грн./м²

Каждый завершённый процесс подразумевает стоимость материалов и цену на работу. В списке, приведенном выше, в основном указан финансовый эквивалент услуги, а за составляющие надо будет ещё доплатить.

Можно ли доверять исполнителям с Кабанчика

Специалисты, настроенные на серьёзное сотрудничество, прошли проверку идентификации личности. Об их навыках расскажут отзывы и рейтинг в списке коллег. Обращайте внимание на то, какой объём работы они делали прежде (это прописывается в заданиях), насколько квалифицированно, полноценно и в срок выполнили поставленную задачу.

Чтобы удалить из квартиры скопившиеся строительные отходы, загляните на Kabanchik.ua в раздел «демонтаж и вывоз мусора». Ресурс готов помочь и во многих других задачах, которые возникают в жизни. Если вы считаете себя профи в одной из указанных на сайте категорий, приглашаем стать востребованным специалистом и оказывать нужную помощь жителям своего города.