Новые технологии упрощают жизнь людям, в том числе и в плане поиска информации. Интернет-пространство, тысячи телеканалов платного ТВ, радио, печатные издания — выбор поистине огромен. Но есть технологии, которые опережают свое время.

К примеру, одной из таких является ОТТ-телевидение.

Что такое ОТТ-телевидение?

ОТТ — это обобщенное название доставки цифрового сигнала через Интернет-сеть. Однако интернет-провайдер не может ограничивать доступ пользователей к контенту. При этом получение видеоданных ничем не отличается от просмотра веб-страниц. Поэтому технология и называется ОТТ (от английского over the top — через верх).

ОТТ-телевидение ставит гораздо более высокие требования к качеству сигнала. Но при этом каждый зритель может просматривать телеканалы, фильмы и сериалы без искажений изображения или звука. Технология доступна на всех устройствах, имеющих доступ к Интернету. Просмотр ОТТ-телевидения доступен на Smart TV, мобильных устройствах и компьютерах. Если телевизор не имеет подключения к Интернету, к нему подсоединяется ТВ-приставка (Set-Top-Box).

Как появился тренд на ОТТ-телевидение?

Одним из первых проявлений будущего появления нового типа телесмотрения стало появление так называемых «корд-каттеров» — людей, которые отказались от подписки на кабельное или спутниковое телевидение. Также существует большая группа так называемых «корд-неверов» — людей, которые никогда не оформляли подписку на платное ТВ. Их количество с каждым годом увеличивается. Кроме того, есть целые поколения, выросшие в цифровом мире и предпочитают новые способы просмотра телеканалов, фильмов и сериалов.

Первым шагом к развитию онлайн-просмотра стало появление пиратских видеосервисов, которое приобрело массовый характер. Но именно появление ОТТ-сервисов с поддержкой технологии потокового видео и лицензионным контентом ознаменовало переход человечества к новой модели просмотра телевидения.

Через некоторое время появились первые стриминговые сервисы. Они начали работу в развитых странах с наиболее платежеспособным населением — США, Великобритания, Германия, Канада. Это стало заметно влиять на традиционные медиакомпании, которые начали терять зрителей и доход. Поэтому телеканалы и операторы платного телевидения начали формировать собственные ОТТ-сервисы. В некоторых случаях к ним присоединяются телекоммуникационные операторы и интернет-провайдеры.

Сейчас ОТТ-телевидение активно выходит на новые рынки, в том числе и в Украине. При этом количество операторов увеличивается, что усиливает конкуренцию между ними и заставляет искать новые способы привлечения аудитории.

Преимущества ОТТ-телевидения

Телевидение нового поколения имеет ряд весомых преимуществ как над пиратскими видеосервисами, так и над традиционными способами просмотра:

большое разнообразие телеканалов;

возможность просмотра дополнительного контента без доплат — кинофильмов и сериалов;

возможность самостоятельного управления подпиской (подключение, отключение, изменение тарифа);

легкое управление эфиром (пауза, перемотка и просмотр сначала);

возможность просмотра программ в записи в течение длительного времени;

отсутствие контрактов;

простота подключения — нужен лишь доступ к Интернету;

удобная и безопасная оплата банковской картой;

возможность просмотра везде, где есть Интернет, на Smart TV, мобильных устройствах и компьютерах.

Все это делает ОТТ-телевидение выгодной заменой традиционному кабельному, эфирному или спутниковому ТВ.

Перспективы ОТТ-телевидения

Резкое увеличение производства Smart TV и рост интереса к новым способам просмотра в ближайшем будущем приведут к резкому увеличению количества пользователей ОТТ-телевидения. Оно является недорогим способом получить доступ к большому многообразию телеканалов и шедевров мирового кинематографа.

В Украине работает несколько операторов ОТТ-телевидения. Одним из самых известных и популярных является Divan.TV. Он предлагает просматривать телеканалы, фильмы и сериалы на Smart TV, мобильных устройствах и компьютерах. Кроме того, абоненты имеют доступ к онлайн-кинотеатру с новинками широкого экрана и библиотеке мировых сериалов. При этом не нужны никакие кабели и контракты — только доступ к Интернету.

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