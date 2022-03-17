Как правильно принимать Линекс?

Многие из нас, наверное, хоть раз, но сталкивались с таким неприятным явлением как дисбактериоз. Чаще всего он развивается при антибактериальной терапии, простыми словами – при лечении антибиотиками. Также к дисбактериозу могут привести неправильное питание, постоянные стрессы и депрессии, пищевое отравление.

Помогут спасти ситуацию пробиотики, среди которых особой популярностью пользуется Линекс. Купить его можно на сайте Компендиум, здесь и цены приемлемые, и медпрепараты всегда в наличии.

Что собой представляет Линекс?

Линекс – это пробиотик, который благотворно влияет на нашу пищеварительную систему, нормализуя обмен веществ. Также он обладает антидиарейными свойствами.

В основе Линекса — вещество лебенин. Он содержит следующие молочнокислые бактерии:

Lactobacillus acidophilus;

Bifidobacterium infantis;

Enterococcus faecium.

Они в свою очередь помогают:

подавить развитие и рост патогенных бактерий;

синтезировать витамины группы В и К;

улучшить обмен желчных кислот в организме;

предотвратить попадание вредных микроорганизмов в слизистую кишечника;

повысить наш иммунитет.

Выпускают в удобной форме

Медики советуют применение Линекс при лечении расстройств кишечника, которые проявляются вздутием, метеоризмом, диареей, запором, тошнотой или рвотой.

Естественно, перед приемом Линекса нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Имейте в виду, что Линекс применяют во время трапезы (еды).

Препарат выпускается в виде капсул, капель и суспензии для порошка.

Капсулы ни в коем случае нельзя разжевывать, их запивают большим количеством воды.

Капли и суспензию рекомендуют для детей. Согласитесь, ребенка сложно заставить выпить таблетку, а с каплями и суспензией таких проблем точно не будет, ваше чадо даже не заметит, что принимает лекарство. Линекс можно добавить в молоко, фруктовое или овощное пюре, воду.

Линекс можно применять с другими лекарствами, никакого негативного воздействия медиками замечено не было. Но лучше всего соединять Линекс с антибиотиками. Тогда он лучше работает, но принимать его можно спустя 3 часа после приема антибактериального препарата.

Кому противопоказан Линекс?

Противопоказаний у этого медпрепарата практически нет. Но если у вас в кале присутствуют слизь или капли крови, диарея длится больше 2-3 дней и проявляется достаточно интенсивной болью в животе, применение Линекса нужно исключить.

С осторожностью нужно проводить прием медпрепарата диабетикам, сердечникам и людям с иммунодефицитом.