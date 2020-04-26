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Новости Одессы и Одесской области

Как отремонтировать и остеклить балкон?

Как отремонтировать и остеклить балкон?

Весенне-летний период, по праву, можно назвать сезоном ремонтов. Кто-то решает просто переклеить обои, а кто-то подходит к решению вопроса более кардинально, решив утеплить или застеклить балкон в своем жилище.

День становится длиннее, в строительных магазинах увеличивается ассортимент товаров, предназначенных для ремонтных работ, да и бригад, которые хотят помочь с ремонтом, становится куда больше. Словом, наступает самый подходящий период для такого рода работ.

Отделка балконов — дело не одного дня. Если вы задумали капитальный ремонт, то начинать лучше всего именно с балконов и лоджий. Существует много типоразмеров, и балконы Киева не исключение, которые отличаются по размеру, высоте, конструкции. Поэтому в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход по их ремонту и остеклению. Но общие правила все же существуют.

  1. Сначала нужно сделать проект работ. Определиться с типом остекления. Если вы решите использовать для этих целей холодный алюминиевый профиль, то должны знать, что это поможет вам защитить свой балкон или лоджию от осадков и пыли. Если же решите, что этого мало и вам непременно нужно защитить свой балкон от перепадов температуры, то лучше сделать теплое остекление. В зависимости от выбранного типа остекления нужно составить перечень необходимых материалов.
  2. Следующий этап — подготовка помещения к ремонту. Перед началом работ с балкона нужно убрать все, что там хранится.
  3. Прежде чем приступать непосредственно к остеклению, нужно проверить основание балкона. Если в плите дефектов не обнаружено, можно обойтись выравниванием стяжкой. Если же наблюдаются серьезные повреждения — без армирования стальной сеткой просто не обойтись.
  4. Провести работу с парапетом. Если есть дефект — их тоже обязательно нужно устранить. Если вы решили сделать теплое остекление, то также нужно грамотно провести работы по теплоизоляции. Утеплять нужно потолок, парапет, пол и боковые стены.
  5. Следующий шаг в ремонте балконов и лоджий — это остекление. Именно на этом этапе важно сделать правильный выбор пластиковых окон. И первое, что надо решить, какая конструкция вам больше подходит. Можно сделать остекление, используя раздвижные конструкции (раздвижное открывание окон) и распашные конструкции (классическое открывание оконной рамы).
  6. И только после этого, можно приступать к внутренней чистовой отделке. Она спрячет все монтажные швы и вспомогательные конструктивные элементы и создаст тот уют, который будет радовать вас долгие годы.

ремонт и остекление балкона

Технологии не стоят на месте. Каждый день появляется что-то новое и интересное, что обязательно нужно использовать в своих работах по ремонту.

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