«Хочу, как у звезды!»: Неприлично дорогие украшения «Оскар-2020»

Oscar – мероприятие, которое в прямом смысле слова сверкает и ослепляет. Собрание ярчайших звезд мирового кинематографа в эксклюзивных нарядах и украшениях заставляет сердце биться быстрее, от блеска приходится щуриться.

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«Дорогой, мне так понравилось колечко, как у Джулии Робертс, в котором она получила свой очередной Оскар!» – слова, вызывающие активное потоотделение у парней. Но истинному мужчине ничего не жалко для любимой, он начинают судорожно искать фотоотчет последней кинопремии в интернете, чтобы взглянуть на шедевр ювелирного искусства.

Oscar – мероприятие, которое в прямом смысле слова сверкает и ослепляет. Собрание ярчайших звезд мирового кинематографа в эксклюзивных нарядах и украшениях заставляет сердце биться быстрее, от блеска приходится щуриться. Каждая знаменитость предварительно сотрудничает со специалистами лучших домов моды и ювелирами. Меряться фасонами и каратами непросто, сложно быть лучшим из лучших.

Победители в этом равном бою – зрители. Глядя на знаменитостей, милые дамы подбирают себе новый интересный фасон для пошива вечернего платья, присматривают эффектный гарнитур, а мужчины нервно курят в сторонке. Кто выделился на Oscar-2020? Расскажем дальше, а после вы сможете заказать эксклюзивные золотые кольца у ведущих ювелиров в Украине, которые ничем не будут отличаться от украшений звезды. Если обращаться к специалистам «Золотой Лилии», то станет возможным онлайн-наблюдение за этапами воплощения мечты, созданием нового шедевра из драгоценных металлов.

Прелесть серебряной дивы Жанель Монэ

На пальцах этой знаменитости были невероятно эффектные украшения бренда Forevermark, они вызвали настоящий фурор. На шее красовалось эффектное колье, хотя его сложно разглядеть под вечерним платьем, усыпанным невообразимым количеством страз. Общий вес бриллиантов, которые были на нем, превысил 36 карат. У этого колье очень необычное название, отлично его характеризует! Lace or flight – кружево света.

На руках Жанель Монэ заметили:

несколько бриллиантовых дорожек;

броское Vero Amore (около 7 карат);

нежное кольцо Flower (4,5 carats).

Отдельного внимания заслуживают серьги – элегантные бриллиантовые гвоздики. Звезда не была номинанткой на премию, но это не помешало ей блистать.

Экстраординарная Зази Битц

Актрису с немецко-американскими корнями Бог наградил достаточно яркой внешностью, ей не нужно особо стараться, чтобы выделиться. Не зря владельцы бренда Bvlgari предложили ей стать их топ-моделью. На премии Оскар Зази привлекала внимание не только внешностью, но и украшениями. Чего стоит колье! Оно отнюдь не классическое, а, скорее всего, сделано в этническом стиле.

Для изготовления High Jewelry Divas Dream использовали крупные бриллианты и белое золото. Вес одного камня круглой огранки – более 3,5 карат. Бриллиантовое паве вызывает восторг, сложно представить его стоимость. Вес драгоценных камней в этом изделии приблизился к 75 карат. Удачным дополнением к нему послужили серьги и кольцо из той же коллекции.

Элегантная Джина Дэвис

Об образах этой знаменитости редко отзывались лестно, в большинстве случаев критиковали. В этом году Джина Дэвис (64 года, на минуточку!) исправилась, облачилась в шикарный вечерний туалет и элегантные ювелирные украшения. Наряд назвали стильным и лаконичным без лишних деталей. На звезде красовалось платье черного цвета, на котором блистали тысячи мелких пайеток, шарма добавлял легкий шлейф.

Яркими элементами образа стали серьги и кольцо бренда Chopard. Уши украсили подвески с бриллиантами фантазийной огранки, а безымянный палец – изделие с круглыми камнями. Гарнитур из белого золота можно назвать одновременно броским и скромным, классическим и современным. В таком идеальном образе Джина получила Оскар.