Где заказать дизайн сайта недорого?

В статье приведен перечень популярных конструкторов, которые позволят сделать крутой дизайн сайта недорого и даже собственными силами. Однако рекомендуем все же доверять решение этого вопроса специалистам, если вы хотите получить качественный результат, но до конца не уверены в собственных силах.

Времена изменились. Нет причин, по которым запуск собственного сайта должен стоить руки и ноги. Для кого-то лучшим вариантом станет создание дизайна сайта в artjoker.ua с нуля, а кто-то предпочтет попробовать собственные силы и воспользоваться одним из конструкторов веб-сайтов, которые могут предложить интересные готовые шаблоны.

WordPress

Самая популярная платформа для сайтов во всем мире – это, без сомнения, WordPress. По оценкам, 35% всех сайтов работают на нем. Причина популярности проста – бесплатная версия с открытым исходным кодом. Недостатком является то, что это не совсем бесплатно, так как вам придется где-то размещать готовый сайт, а на это потребуются определенные вложения. WordPress упрощает эту задачу – веб-хостинг и доменное имя будут доступны в течение первого года пользования конструктором и, как вы увидите, по очень низкой цене.

Поэтому заказать дизайн сайта недорого на WordPress – вполне реальное и осуществимое желание. Хотя бы потому, что стоимость персонального аккаунта здесь начинается с $ 4 в месяц. Пакет включает в себя:

6 ГБ веб-хранилища;

неограниченное количество страниц;

множество готовых шаблонов дизайна сайта.

Единственным небольшим недостатком является постоянное отображение объявления на нижнем колонтитуле: «Powered by WordPress.com». При этом вы можете настроить его так, чтобы на нем было только «WordPress.com» или небольшой логотип WP.

One.com

Еще один конструктор, где можно получить дизайн сайтов недорого, это One.com. Цены здесь начинаются от $2,49 в месяц, если сайт будет насчитывать не более 5 страниц. Если же вам нужно большее количество страниц, придется платить 7,48 долларов в месяц, что не так уж и дешево. Следует иметь в виду, что другие конструкторы предлагают более комплексные пакеты (например, Wix или Weebly).

Weebly

Weebly достаточно прост в использовании и предлагает широкий спектр высококачественных шаблонов, которые автоматически адаптируются ко всем устройствам. Здесь можно найти качественный адаптивный дизайн сайта недорого как для планшета, так и для смартфона. Главными преимуществами конструктора можно назвать:

высокая гибкость настроек;

полезный функционал для блоггеров (теги, категории, планирование публикаций и т. д.);

адаптивность дизайна;

простота и удобство использования настроек.

Персональный аккаунт обойдется вам в 6 долларов в месяц, профессиональный – в $12, комплексный – в $26.

Ucraft

Если вы хотите сделать крутой дизайн сайта недорого – вы попали по адресу. Этот конструктор поможет создать ресурсы, которые будут выглядеть очень современно и которые точно будут отличаться от большинства конкурентов. Помимо создания веб-сайта или интернет-магазина, в Ucraft имеются и другие достоинства:

конструктор целевых страниц;

сбор подписок по электронной почте;

возможность бесплатно подключить имеющееся доменное имя.

Если вы планируете создавать более сложные веб-сайты, вам придется перейти на план Pro Website, стоимость которого начинается от $10 в месяц.

Webnode

Несмотря на то, что в Webnode отсутствуют многие функции, которые есть у других разработчиков веб-сайтов (например, электронная торговля), здесь можно легко создать многоязычный ресурс. Это простое в использовании решение с современным дизайном веб-сайтов, которое автоматически оптимизируется для мобильных устройств.

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