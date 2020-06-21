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Домашний текстиль: как создать в доме комфорт и уют

Домашний текстиль: как создать в доме комфорт и уют

Домашний текстиль — это необходимые вещи в быту, которые окружают нас ежедневно. К ним относятся полотенца, постельное белье, покрывала, пледы, домашняя одежда и многое другое. А вот от правильного выбора домашних аксессуаров, зависит тепло и уют в нашем жилище.

Создать гармонию и подчеркнуть индивидуальность дома предает интернет-магазин «Эдем-Текстиль» (https://edem-textile.com.ua/). Здесь находится одна из самых широких линеек текстильных принадлежностей от классического постельного белья, до модных пижам и оригинальных предметов декора.

Как правильно выбирать домашний текстиль?

домашний текстиль

Домашний текстиль бывает разным. Иногда с выбором продукции могу возникать сложности. Поэтому при покупке любого текстильного изделия стоит опираться на пять главных правил.

  1. Правило первое внешний вид. Текстильные изделия должны быть не только практичными, но и красивыми. Правильно подобранная вещь дополнит и обогатит интерьер дома, сделает его эстетически привлекательным.
  2. Правило второе удобство и практичность. Не менее важная характеристика текстильного изделия практичность, удобство и функциональность. Приобретенные вещи для дома не должны быть бесполезными.
  3. Правило третье качество ткани. При выборе домашнего текстиля, следует обратить внимание на качество строчек и плотность изделия. Вещь из тонкой и рыхлой ткани долго не прослужит и в скором времени ее придется выбросить. Если ткань жесткая и деформируется, то во время стирки она быстро потеряет свой первоначальный вид.
  4. Правило четвертое гипоаллергенность. Изделие при контакте с кожей  не должно вызывать неприятные ощущения, к примеру, зуд, красноты или раздражение. Лучше всего избегать покупки текстиля окрашенного синтетическими красками. Если предмет обладает резким и специфическим запахом, то от него лучше отказаться.
  5. Правило пятое воздухопроницаемость. Текстиль, изготовленный из качественного материала, позволяет коже «дышать». Особенно это важно в летнее время правильное изделие при контакте с нашим телом исключит появление пота, а также неприятностей со здоровьем.

Если вы еще мучаетесь с выбором и не знаете где лучше приобрести качественные вещи для дома, тогда загляните в каталог интернет-магазина «Эдем-Текстиль». Здесь вы найдете товар на любой вкус и возраст:

  • Постельное белье, полотенца, подушки
  • Принадлежности для спальни, ванной, кухни и сауны
  • Одежда для мужчин, женщин и детей
  • Одежда для спорта и кормящих мам
  • Халаты, пижамы, тапочки, маски для сна
  • Нижнее белье
  • Костюмы в виде животных
  • Пледы для пикников
  • Пляжные полотенца
  • Предметы декора

Кроме того, найденную в ассортименте продукцию можно использовать в качестве идеи для подарка. Домашний текстиль по-прежнему пользуется широким спросом, и в любое время станет приятным, а главное, незаменимым сюрпризом для родных, друзей и коллег.

Приятный бонус

  • Доставка курьером или на почту в любой город Украины
  • Предусмотрена дисконтная система скидок
  • Регулярные распродажи
  • Индивидуальный подход к каждому покупателю
  • Возможность обмена и возврата товара в течение 14 дней

 Интернет-магазин «Эдем-Текстиль» работает: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00, выходной воскресенье.

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