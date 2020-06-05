Цветы для прекрасного пола

Выбирая подарок для представительницы прекрасного пола мужчины, часто задаются вопросом: отдать предпочтение практичному и функциональному презенту или порадовать пусть нерациональным, зато роскошным и трогательным сюрпризом.

Сторонники первого варианта выбирают электронику, бытовою технику, в меньшей степени качественную нарядную одежду, приверженцы второго сделают выбор в пользу ювелирных украшений, неожиданных путешествий, и, конечно огромных букетов цветов. Цветы любят все женщины без исключения, меньшая часть в восторге от вазонных растений, обожают ухаживать за ними, созерцать рост и развитие своих флористических питомцев, а вот большая, без ума от обворожительных композиций из срезанных цветов. Именно этот аспект нам и хотелось бы разобрать детальнее.

Если Вы стоите перед выбором цветов для своей второй половинки, опытные флористы рекомендуют розы, а в последние годы и пионам, стремительно взошедшие на флористический Олимп. И, если букет алых, красных или бордовых роз будет олицетворять страсть и пылкие чувства, то изделие из нежных белых роз или воздушных пионов светлых оттенков продемонстрирует чистоту намерений, трогательную заботу и внесёт лёгкую нотку романтики, как в только зарождающиеся, так и в проверенные годами отношения.

Самый близкий, самый родной человек в жизни каждого из нас заслуживает лишь самого лучшего, думается, мало найдётся людей, готовых с этим поспорить. Поэтому к подарку для мамы подходят с особой щепетильностью и тщательностью. В подобном случае стоит ориентироваться не только и не столько на символизм, как на вкусы адресаты. Кто-то любит простые и миловидные ромашки, другие предпочтут свежие и сочные весенние тюльпаны, третьи будут несказанно рады роскошным и представительным орхидеям. Важны эмоции и намерения, что даритель вкладывает в презент, позитивная энергетика, признательность и любовь, которую он хочет донести получателю. Говоря о значениях цветов, стоит упомянуть в большей степени о символизме наиболее подходящих оттенков:

Желтый – богатство, благоденствие, достаток, уют.

Фиолетовый – надёжность, спокойствие, уверенность, постоянство.

Оранжевый – жизнерадостность, юмор, позитив, оптимизм.

Кремовый – доброта, забота, нежность, понимание.

Для подруги

Часто возникает желание поздравить близкого человека с памятной датой, знаменательным событием в жизни или просто порадовать, поддержать в трудный жизненный период и букет свежих цветов станет отличным решением. Подбирая подходящее флористическое изделие для подарка подруге стоит руководствоваться её характером и пристрастиями. Темпераментным, эмоциональным и чувственным девушкам придутся по вкусу каллы ярких оттенков, насыщенные гортензии или пёстрые альстромерии, сдержанным, целеустремлённым и ответственным девушкам подойдут роскошные лилии, элегантные эустомы и ароматные фрезии, а застенчивым, милым и добродушным особам понравятся хризантемы, подсолнухи, нарциссы.

Коллегам

Есть желание или необходимость сделать корпоративный подарок? Главная рекомендация, подойти максимально индивидуально, насколько это возможно, учитывая размеры коллектива. В эффектности такой тактики вы убедитесь, созерцая искренние эмоции девушек, когда даже самые суровые и педантичные сотрудницы, буквально растают при виде любимых цветов. Подобрать несколько равноценных, это важно, но при этом разных по составу композиций непросто, поэтому советуем обратиться к описанным выше универсальным рекомендациям.

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