Что лучше для туриста гамаши или бахилы

Начинающему туристу бывает сложно разобраться в тонкостях подбора экипировки. Одна из дилемм, возникающих перед многими, – это выбор между бахилами и гамашами.

С первого взгляда на обмундированного туриста может вовсе показаться, что между ними разницы нет, но это не так. Отличия есть, причем существенные.

Что такое бахилы, их особенности

Туристическими бахилами являются тканевые чехлы, надеваемые на ноги сверху обычной обуви. Существуют разные варианты исполнения: в виде чулок с упрочненной подошвой или с пришитыми галошами. При этом от них остается только нижняя часть.

Бахилы имеют ряд задач, главная из них: защита обуви от насыпания внутрь снега, промокания. Также они эффективно удерживают тепло, ноги не мерзнут даже в сильный холод. Станут находкой, если нет нужной обуви для похода или же не хочется ее повредить. Но полностью тканевые модели не очень хорошо держат на снегу, этот момент нужно планировать при составлении маршрута. Кроме того, если неправильно подобрать размер, то перемещаться и вовсе окажется сложно, ведь ноги в них будут болтаться.

Гамаши – универсальное решение

Бахилы туристические путают именно с гамашами. Но последние отличаются тем, что покрывают только верхнюю часть стопы. Они предназначены в большей мере для защиты обуви и низа брюк, ведь «фонарики», а именно так их еще называют, легче постирать, высушить.

Описание и особенности

Гамаши – более практичный вариант экипировки, их можно подогнать под любого пользователя. Это тканевые чехлы, сшитые в виде цилиндра и имеющие застежку-молнию. За счет возможности стянуть верх и низ обеспечена защита от проникновения влаги, снега внутрь обуви. Крепление к ботинкам тросом, проходящим под подошвой основной обуви. Спереди фиксируются крючком за шнурки.

Огромный плюс – они легкие, в таких не бывает неудобно, как в бахилах. Гамаши есть короткие, средние и высокие. Последние предусмотрены для покрытия участка ноги до колена. «Фонарики» нашли свое распространение среди гражданских лиц (охотники, рыбаки, туристы) и военных.

Преимущества гамаш

У этого вида экипировки есть неоспоримые преимущества, среди них:

простота надевания. Такие сможет правильно надеть и зафиксировать даже новичок;

отсутствие сложностей с подбором размера. За счет многочисленных утяжек и фиксаторов модели практически универсальные;

вариации конструкций. Есть короткие и высокие гамаши. Считается, что именно последний тип удобней и практичней, ведь защищает ногу от стопы до колена;

большое разнообразие расцветок. Можно подобрать именно под свои потребности эксплуатации.

Гамаши заслуженно считаются более практичными, нежели бахилы, поэтому их чаще всего используют опытные туристы, рыбаки и охотники.

Критерии выбора

Чтобы найти гамаши, которые будут в полной мере соответствовать потребностям пользователя, следует обращать внимание на такие моменты:

материал. Лучше всего, если они сшиты из современных мембранных тканей, которые сохраняют ноги и обувь в сухости. Влага и конденсат, которые образуются, выходят наружу и не создают дискомфорта;

конструкция. Особенно следует присмотреться к системе крепежа: ремешками или тросиками, которые идут под подошвой обуви. Тросы считаются более надежными. Если же в понравившейся модели ремешки, то с собой на всякий случай следует взять запасные;

наличие крючка-фиксатора. Он помогает удерживать гамаши на ноге спереди в нужном положении. Крепеж идет с помощью крючка;

защита молнии. За это отвечает специальный клапан. Именно он исключает проникновение влаги или снега через застежку. А размещаться она может как угодно – сзади, сбоку или спереди. Последний вариант считается самым удобным.

Стоит обратить внимание на расцветку. Есть разные виды, но очень распространенные – черный, олива, мультикам. Такие приспособления используются не только туристами, но и рыбаками, охотниками. Именно для них продуманы камуфляжные расцветки, которые исключают обнаружение, в сочетании с другими элементами экипировки.