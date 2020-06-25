Новости Одессы и Одесской области

Чехол для iphone 11: статусный или молодежный

Чехол для iphone 11: статусный или молодежный

Чехол для телефона – это не только красиво, удобно, но и надежно. Ведь он сможет защитить ваш гаджет от внезапного падения, всевозможных царапин, сколов, попадания влаги, особенно если речь идет о дорогих телефонах, например, iphone 11.

Также чехол является своеобразной изюминкой, дополнением образа, который подчеркивает вашу индивидуальность. Найти подходящую модель несложно, нужно лишь написать в поисковике iphone 11 чехол и вашему вниманию будет представлено множество аксессуаров.

Чехол для iphone 11

Полная и частичная защита

Итак, чехлы бывают с полной или частичной защитой корпуса.

Полная – подразумевает защиту смартфона со всех сторон. В таком чехле ему не страшны никакие повреждения и бедствия. Полную защиту обеспечат книжка, флип, водонепроницаемый и противоударный чехол. Они более громоздкие и стоят дороже.

Частичную защиту корпуса гарантируют бампер и накладка. Бампер защищает боковые стороны гаджета, а накладка – тыльную сторону и боковушки. Выглядят они более изящно, да и цены на них не кусаются.

Чехлы-накладки: силикон или пластик?

Чехол для iphone 11

Наиболее популярны среди молодежи – силиконовые накладки. Широкий ассортимент представлен, например, на странице https://vchehle.ua/iphone_11.

Накладки легко снимаются, менять их можно хоть каждый день, выбирая в тон одежды или просто под настроение. Кстати, они могут даже поднимать настроение. Есть специальные модели «антистресс» с блестками, которые плавно перетекают с одного конца в другой; с выпуклыми зверьками, которые уже умиляют просто своим видом. Чехлы-накладки из силикона плотно прилегают к корпусу, тем самым защищая его от попадания пыли или влаги. Телефон в таком чехле не выскользнет у вас из рук. Но есть и минусы: силиконовые накладки растягиваются, на них могут появляться жирные пятна. Дешевые модели могут иметь неприятный запах.

Пластиковые накладки бывают матовыми и глянцевыми. Их дизайн более разнообразный. Впечатляют цвета, текстуры, узоры. Пластик плотнее силикона, поэтому при падении может треснуть. Также корпус в таком чехле не защищен от грязи, которая может под ним накапливаться.

Чехол-книжка – для статуса

Чехол для iphone 11

Чехол-книжка – более статусный, солидный, он изготавливается из кожи, металла, кожзама. Телефон полностью закрыт со всех сторон. Один минус – при работе нужно открывать книжку. Множество моделей таких чехлов оснащены карманами-слотами для хранения наличных, кредитных карт или визиток. С таким чехлом можно отказаться от кошелька, все необходимое в нем точно поместится. Заслуживает внимания и крышка, которая удачно выполняет функции подставки, дает возможность просматривать видеоролики, любимые фильмы.

Как видите, выбор есть всегда. Если вам нравится классика – лучше отдать предпочтение чехлу-книжке, если любите экспериментировать, соответствовать моде – покупайте чехол-накладку или бампер.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Промо
Промо ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • В Украине могут подешеветь мобильные звонки на номера других операторов: это правда?
    В Украине могут подешеветь мобильные звонки на номера других операторов: это правда?

    Национальная комиссия по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение с 1 января 2021 года снизить на треть ставки интерконнекта. Таким образом размер платы, которую взимают операторы друг у друга за межсетевые звонки уменьшится. А значит мобильные компании должны будут снизить цены на звонки на другие сети и своим абонентам – то есть нам с вами.

    ПОДРОБНЕЕ
  • 4G в Украине: как подключиться к скоростному интернету
    4G в Украине: как подключиться к скоростному интернету

    В Украине стремительно растет покрытие 4G-интернета. Мобильные операторы обеспечили скоростную связь практически во всех крупных городах и пригороде. Теперь на очереди мелкие населенные пункты и даже села. Благодаря такой работе ежемесячно десятки тысяч людей получают доступ в интернет на средней скорости 20-30 Мбит/сек.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Линейка телефонов для молодых и активных
    Линейка телефонов для молодых и активных

    Покупая новый телефон, мы тщательно изучаем характеристики и особенности каждого гаджета, сравниваем разные модели от разных производителей. Но в последнее время рынок просто перенасыщен смартфонами, поэтому сделать правильный выбор порой очень сложно.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дистанционная оплата коммунальных услуг: как провести платеж по телефону?
    Дистанционная оплата коммунальных услуг: как провести платеж по телефону?

    По инициативе Кабмина в Украине стартует программа оплаты коммунальных услуг онлайн. Правительство предлагает оплачивать коммуналку через “Укрпочту” и телефонные “горячие линии” банков. По информации пресс-центра”Приват Банка” у них услуга уже работает. Набрав всего один номер, абонент может совершить оплату коммунальных услуг. Как это работает?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Креативные чехлы для смартфонов Samsung
    Креативные чехлы для смартфонов Samsung

    Хотите, чтобы ваш гаджет подчеркивал тонкое чувство стиля, оригинальность и при этом был защищен от царапин, сколов, выцветания корпуса?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить