Чехол для iphone 11: статусный или молодежный

Чехол для телефона – это не только красиво, удобно, но и надежно. Ведь он сможет защитить ваш гаджет от внезапного падения, всевозможных царапин, сколов, попадания влаги, особенно если речь идет о дорогих телефонах, например, iphone 11.

Также чехол является своеобразной изюминкой, дополнением образа, который подчеркивает вашу индивидуальность. Найти подходящую модель несложно, нужно лишь написать в поисковике iphone 11 чехол и вашему вниманию будет представлено множество аксессуаров.

Полная и частичная защита

Итак, чехлы бывают с полной или частичной защитой корпуса.

Полная – подразумевает защиту смартфона со всех сторон. В таком чехле ему не страшны никакие повреждения и бедствия. Полную защиту обеспечат книжка, флип, водонепроницаемый и противоударный чехол. Они более громоздкие и стоят дороже.

Частичную защиту корпуса гарантируют бампер и накладка. Бампер защищает боковые стороны гаджета, а накладка – тыльную сторону и боковушки. Выглядят они более изящно, да и цены на них не кусаются.

Чехлы-накладки: силикон или пластик?

Наиболее популярны среди молодежи – силиконовые накладки. Широкий ассортимент представлен, например, на странице https://vchehle.ua/iphone_11.

Накладки легко снимаются, менять их можно хоть каждый день, выбирая в тон одежды или просто под настроение. Кстати, они могут даже поднимать настроение. Есть специальные модели «антистресс» с блестками, которые плавно перетекают с одного конца в другой; с выпуклыми зверьками, которые уже умиляют просто своим видом. Чехлы-накладки из силикона плотно прилегают к корпусу, тем самым защищая его от попадания пыли или влаги. Телефон в таком чехле не выскользнет у вас из рук. Но есть и минусы: силиконовые накладки растягиваются, на них могут появляться жирные пятна. Дешевые модели могут иметь неприятный запах.

Пластиковые накладки бывают матовыми и глянцевыми. Их дизайн более разнообразный. Впечатляют цвета, текстуры, узоры. Пластик плотнее силикона, поэтому при падении может треснуть. Также корпус в таком чехле не защищен от грязи, которая может под ним накапливаться.

Чехол-книжка – для статуса

Чехол-книжка – более статусный, солидный, он изготавливается из кожи, металла, кожзама. Телефон полностью закрыт со всех сторон. Один минус – при работе нужно открывать книжку. Множество моделей таких чехлов оснащены карманами-слотами для хранения наличных, кредитных карт или визиток. С таким чехлом можно отказаться от кошелька, все необходимое в нем точно поместится. Заслуживает внимания и крышка, которая удачно выполняет функции подставки, дает возможность просматривать видеоролики, любимые фильмы.

Как видите, выбор есть всегда. Если вам нравится классика – лучше отдать предпочтение чехлу-книжке, если любите экспериментировать, соответствовать моде – покупайте чехол-накладку или бампер.

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