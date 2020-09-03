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Букеты роз: мода вне времени

Букеты роз: мода вне времени

Уже несколько тысячелетий подряд розы завораживают нас своей неповторимой красотой и ароматом. Роза – это поистине королева цветов, о чем говорят бесчисленные упоминания в различных культурах мира.

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Флористы компании https://flowers.ua/rozy, которая занимается доставкой цветов по всей Украине, решили поделиться с читателями нашего новостного издания интересной и полезной информацией, ознакомившись с которой можно понять, почему же букеты роз никогда не утратят своей популярности. 

Символика роз

Розы ассоциируются с множеством значений, но чаще всего их связывают с самыми трепетными, искренними чувствами и безудержной страстью. При этом розы довольно неоднозначны и комбинируют в себе нежность лепестков и остроту шипов на стеблях. 

Еще с незапамятных времен розы связывали с рождением и перерождением, а скорость, с которой цветки увядают, сделала розы олицетворением хрупкости жизни. Букеты роз часто преподносят любимым женщинам и матерям, как самый утонченный и ценный подарок. Во флористике также есть свои модные тенденции касательно букетов роз. Давайте же разберемся, какие именно виды букетов роз являются наиболее трендовыми.

Букеты роз

Монобукеты 

Букеты роз одного сорта и одного цвета – это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Монобукет можно преподнести как в традиционной упаковке (например, в крафтовой бумаге), так и просто перевязанные лентой. Минимализм и изящество – вот главный лейтмотив подобной композиции.

Розы в шляпной коробке

В последние несколько лет чрезвычайно популярными стали шляпные коробки, перевязанные атласными лентами. Выглядят такие композиции мило и изысканно, да и подходят практически к любому случаю. Кроме того, такой подарок легко транспортировать куда бы то ни было. Композиция в коробке может с успехом сочетать как розы одного сорта и цвета, так и разных.

Букеты в сосудах кашпо

Кашпо – это новый тренд, который только набирает обороты. Эти небольшие цветочные комплименты из цветов, зелени и трав смотрятся очень нежно и необычно. 

Букеты роз с фруктами и сладостями

Если обычный букет уже не кажется вам оригинальным, обратите внимание на композиции с фруктами или сладостями. Печенье макарон, конфеты “Raffaello”, “Ferrero Rocher”, “Любимов”, персики или нектарины – все эти вкусности непременно станут прекрасными дополнениями к цветам. При этом розы могут быть и основным акцентом композиции, или же играть второстепенную роль.

Мини букеты роз

Некоторые сорта роз с небольшими бутонами словно созданы для аккуратных миниатюрных букетов. Такие варианты чаще всего принято дарить коллегам на праздник 8 марта. Букеты из небольших розочек лучше упаковывать в крафтовую бумагу. Подобная композиция будет выглядеть лаконично и стильно одновременно.

VIP букеты роз

Это роскошные композиции для самых требовательных клиентов, среди которых можно найти охапки метровых голландских роз в количестве от 101 до 1001, разноцветные розы в оригинальном оформлении, различные масштабные композиции в корзинах, которые станут лучшим признанием в сильных чувствах.

Где найти стильные букеты роз?

Национальная флористическая компания Flowers.ua предлагает большой выбор букетов из свежих роз разных сортов. Любую композицию можно заказать онлайн: профессиональные менеджеры находятся на связи круглосуточно. Флористы же приступят к создания букета сразу же после вашей оплаты, а оперативные курьеры доставят композицию по нужному адресу и в строго оговоренное время. И это далеко не все преимущества сервиса. Поспешите сделать заказ, и вы точно не пожалеете.

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