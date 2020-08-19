Бокал или кружка: какую посуду для пива предпочитаете вы?

Пиво, по праву, можно назвать именно тем единственным напитком, ради которого было изготовлено так много посуды. Это кружки, бокалы, стаканы, фужеры и даже графины. Наверняка у каждого почитателя пива есть свой любимый пивной бокал или кружка.

Несколько слов о форме

Посуда, рассчитанная для распития пива должна не только выполнять эстетическую функцию: иметь красивые формы и переливаться янтарными красками. Эта посуда в первую очередь должна сохранять вкус и аромат пенного напитка. Именно такой ассортимент пивных кружек и бокалов представлен на сайте Мир Посуды.

Наверное, каждый любитель пива знает, что при соединении пива с кислородом, напиток окисляется и начинает горчить. При этом не важно, под каким углом вы будете наливать пиво и какой сорт напитка выберете. Единственное, что может спасти пиво от горечи — это форма пивного бокала.

Пиво разливают в бокалы любой формы. Но сохранить ароматный вкус пива до последней капли можно только в бокале в форме бочонка. Пиво от окисления и, как результат, появления горечи, спасает пена. Сделав первый глоток пива, вы уменьшаете объем пены на 1/3. Но если вы пьете пиво «из бочонка», то этого не случится. Пена, благодаря особой форме кружки, останется на своем месте, а, значит, и пиво будет радовать вас своим вкусом и ароматом до последней капли.

Не менее популярны пивные бокалы изящной формы. Они позволяют насладиться внешним видом пива и вкусить ароматный напиток. Пить пиво в бокалах — прерогатива женщин, а вот мужчины наоборот предпочитают пенный напиток, разлитый в кружки в форме бочонка. На любой вкус можно выбрать бокалы для пива на сайте Мир Посуды. Да что там бокалы! Также представлен широкий выбор кружек и стаканов. Словом любой, даже самый требовательный покупатель не уйдет без покупки и обязательно посмакует пиво из нового бокала или кружки!

Материал тоже имеет значение

На сегодняшний день пивную посуду изготавливают из стекла, фарфора и даже керамики. В наше время встречается также посуда из дерева, но гораздо реже, чем изящная стеклянная.

Главное правило пивных бокалов: они должны быть гладкими изнутри. Благодаря этому пиво сможет легко стекать по стенкам. Снаружи посуда может выглядеть как угодно: на ней может быть нанесена инкрустация хмельных шишек или же размещен логотип пивной компании или футбольного клуба.

Стеклянные бокалы для пива изготавливаются из закаленного стекла, обладающего повышенной прочностью и устойчивостью к перепадам температуры.