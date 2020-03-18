Продуктовый ажиотаж: что в одесских супермаркетах?

Из карантинных хроник Одессы: паника — не паника, а продуктовый ажиотаж все же наблюдается. Нет, одесситы не вступают в «колбасную драку», на полках магазинов есть все необходимое. И все же ажиотаж наблюдается, и в некоторых одесских супермакетах вынуждены были принять ряд мер.

Так, одесситы стали слишком активно скупать товары в серии магазинов «АТБ». Говорят, что не для личных целей, а чтобы подзаработать — продать потом раза в два-три дороже. И хотя такое объяснение ажиотажа — под вопросом, ряд мер в «АТБ» были приняты.

Так, как сообщает администрация, в магазинах «АТБ» с сегодняшнего дня воду, пиво и остальные напитки можно купить в количестве до 12 единиц в одни руки. Все остальные товары доступны до 5 штук/кг на человека. Одесситы в соцсетях уже стали выражать по этому поводу недовольство.

Серию магазинов «ТаврияВ» также коснулся ажиотаж. В связи с карантином в взлетело количество онлайн-заказов продуктов на дом. Из-за этого администрация сети «ТаврияВ» предупреждает, что на сегодняшний день доставка возможна лишь 21-23 марта. Предупреждается также, что «в связи с повышенным спросом на товар, некоторые из них могут отсутствовать на полках магазинов».

Администрация серии супермаркетов «Обжора» также предупреждает, что сроки выполнения заказов по доставке продуктов на дом могут увеличиваться. Также указано, что «некоторые товары могут отсутствовать».

Нет пока изменений в серии супермаркетов «Сильпо», «Точка» и «Копейка». Внутри самих магазинов тоже не наблюдается ни отсутствия привычных продуктов, ни ажиотажа. Никаких ограничений там не введено.

Отметим, что цены на продукты питания в одесских супермаркетах — на прежнем уровне. Взлетевший курс доллар на них не повлиял. Пока, во всяком случае…

Фото: gazeta

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