Призыв в армию-2020: кого из украинцев отправят служить?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о призывной кампании 2020 года. В документе установлено время призыва на срочную военную службу, увольнения в запас отслуживших установленные сроки срочной военной службы. Кроме того, кампания-2020 предусматривает призыв в армию лиц, достигших 18 лет, в соответствии с требованиями статьи 15 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Отвечаем на самые актуальные вопросы о призыве-2020.

Когда призовут? Весенний призыв в Вооруженные силы пройдет в апреле-июне 2020 года, осенний — в октябре-декабре 2020-го.

Кого могут призвать? Призывать будут пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, а также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Кому придут повестки? Как заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в апреле этого года призывать в армию 18 и 19-летних юношей не будут. Чиновник уточнил, что они могут пойти в армию только в случае, если сами того захотят. Андрей Загороднюк подчеркнул, что во время весеннего призыва повестки придут молодым людям от 20 лет.

Что грозит уклонистам? По закону, после получения повестки призывники должны явиться в военкомат в указанный срок — на явку дается 10 дней. За уклонение от обязательной военной службы предусмотрены:

штраф (за неявку в военкомат в назначенное время);

лишение свободы сроком до 3-х лет (за уклонение от призыва).

Фото: delo.ua

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