fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Призыв в армию-2020: кого из украинцев отправят служить?

Призыв в армию-2020: кого из украинцев отправят служить?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о призывной кампании 2020 года. В документе установлено время призыва на срочную военную службу, увольнения в запас отслуживших установленные сроки срочной военной службы.
Кроме того, кампания-2020 предусматривает призыв в армию лиц, достигших 18 лет, в соответствии с требованиями статьи 15 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Отвечаем на самые актуальные вопросы о призыве-2020.

Когда призовут? Весенний призыв в Вооруженные силы пройдет в апреле-июне 2020 года, осенний — в октябре-декабре 2020-го.

Кого могут призвать? Призывать будут пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, а также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Кому придут повестки? Как заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в апреле этого года призывать в армию 18 и 19-летних юношей не будут. Чиновник уточнил, что они могут пойти в армию только в случае, если сами того захотят. Андрей Загороднюк подчеркнул, что во время весеннего призыва повестки придут молодым людям от 20 лет.

Что грозит уклонистам? По закону, после получения повестки призывники должны явиться в военкомат в указанный срок — на явку дается 10 дней. За уклонение от обязательной военной службы предусмотрены:

  • штраф (за неявку в военкомат в назначенное время);
  • лишение свободы сроком до 3-х лет (за уклонение от призыва).

Фото: delo.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить