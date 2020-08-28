Приборы мотают лишнее: от чего зависит расход газа?

С 1 августа в Украине заработал рынок газа, что сразу привело к подорожанию энергоносителя. По прогнозам, в зимний период цена на газ будет еще больше. Если у вас устаревшее или неисправное оборудование (газовый котел, газовая колонка или газовая плита), его желательно отремонтировать или заменить на новое. Это позволит не только сэкономить на оплате, но и обеспечит безопасное пользование газовыми приборами — утверждают специалисты предприятия «Одессагаз-Поставка».

Старые приборы «мотают» лишнее

Экономия на коммунальных услугах важна для всех потребителей. Но для владельцев частного дома особенно, ведь расход газа у них в холодное время года гораздо больше. В связи с этим важно, чтобы все необходимое оборудование было в порядке.

Коэффициент полезного действия нового газового оборудования превышает 90%, тогда как коэффициент полезного действия устаревшего оборудования составляет всего 40 – 60%. Чтобы было понятнее, сравним объемы потребления газа для среднестатистического дома с газовым котлом.

Средний уровень потребления газа старым котлом с неэффективной автоматикой безопасности за год составляет приблизительно 3500 м3. Средний уровень потребления газа новым и экономным котлом с надежной автоматикой безопасности за год составляет ориентировочно 2400 м3 газа. А если умножить объем потребленного газа на тариф, можно увидеть значительную разницу. И это только экономическая сторона.

Существует еще и другая — это безопасность вашей жизни, жизни ваших близких и окружающих. На старом газовом оборудовании отремонтировать неисправную автоматику зачастую невозможно из-за отсутствия запасных частей и комплектующих. В таком случае есть смысл заменить его на новое. Задуматься над этим стоит и потому, что ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования в доме несет непосредственно владелец жилья.

На что обратить внимание?

Как выбрать правильную бытовую технику и безопасное оборудование?

Выбирая газовую плиту, необходимо учитывать размер прибора и площадь кухни. Согласно нормам, высота помещения должна быть не менее 2,2 метра, а площадь для газовой плиты с двумя конфорками — 12 кв. метров. Для установления газовой плиты с четырьмя конфорками — 15 кв. метров.

Если говорить о многоквартирных домах, где площадь кухни бывает в два раза меньше, в помещении должно быть окно с форточкой и вытяжной вентиляционный канал.

Совет: при покупке газовой плиты рекомендуется выбирать модель с газ-контролем. Это система защиты от утечки газа. Она предусмотрена на тот случай, если, например, пламя погасит убежавшую жидкость.

При замене старого газового оборудования (водонагреватели, котлы) не забудьте заглянуть в проект. Проектная документация обязательно разрабатывается при первичной установке оборудования. В ней указываются параметры газовых приборов, допустимых для установки в определенном помещении.

Совет: покупать газовые приборы надо в специализированных торговых точках. Все оборудование должно быть сертифицировано и иметь технический паспорт.

Проконсультироваться по вопросам ремонта или замены газовых приборов можно в «Одессагазе». Все виды указанных работ оплачиваются на договорной основе.

Почем газ?

В сентябре мы оплачиваем за потребление газа в августе. С 1 августа 2020 года цена на природный газ для бытовых потребителей составляет 4,47 грн. за кубометр. Эту услугу предоставляет «Одессагаз-Поставка». Отдельно оплачивается тариф на услуги распределения природного газа, которую предоставляет «Одессагаз».

Напомним, в сентябре тариф значительно вырастет.

Ольга Новикова