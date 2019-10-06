При диабете поможет диета: советы специалиста

Сахарный диабет второго типа – это заболевание, которое характерно для людей зрелого и пожилого возраста, имеющих склонность к лишнему весу. В лечении этого типа диабета наряду с приемом сахароснижающих препаратов и физической нагрузкой большую роль играет диета. Об особенностях рациона для больных диабетом второго типа рассказала врач-эндокринолог высшей категории Ксения Замолотова.

Что такое гликемический индекс

Правильное пищевое поведение диабетика позволяет стабилизировать колебания уровня сахара в крови, удерживая его в безопасных пределах: около 6 ммоль/л утром, натощак, и не больше 8 ммоль/л – через два часа после еды.

Все рекомендации по питанию для больных диабетом второго типа базируются на понятии гликемического индекса (ГИ) продуктов. Это показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем он выше, тем быстрее поднимется уровень сахара в крови после еды. Шкала гликемических индексов строится относительно глюкозы – ее ГИ равен 100. Высоким принято считать индекс больше 70, низким – меньше 40.

До обеда – каши, фрукты и йогурт

Если объяснять упрощенно, то продукты, которые рекомендуется употреблять пациентам с диабетом второго типа, делятся на три группы: углеводы, белки и клетчатку. Самый высокий ГИ – у углеводов, поэтому их без опаски можно есть лишь в первой половине дня и на обед, после 17.00 углеводы – табу! К этой группе продуктов относятся картофель, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы, хлеб, фрукты, мед. Но есть нюансы.

Картофель – один из «углеводистых лидеров», поэтому его диабетикам стоит употреблять в небольших количествах (до 200 г в день) и только в отварном виде (кусочками, не пюре). Из каш запрещен рис. Хлеб рекомендован с отрубями, черный, ржаной или гречневый (не белый!), и его количество тоже надо дозировать. Чтобы не допустить резкого скачка уровня сахара, ограничьтесь парой тонких кусочков хлеба в день. Фрукты нужно есть дробно, разделяя на маленькие порции, так как они содержат фруктозу, высоко и надолго повышающую уровень сахара. Кроме того, фруктоза очень калорийна, а пациенты с диабетом второго типа, как правило, вынуждены бороться с лишними килограммами. Что касается меда – разрешается максимум столовая ложка в день, желательно с утра.

К углеводам эндокринологи также относят все молочные и кисломолочные продукты, поскольку содержащаяся в них лактоза в кишечнике распадается до глюкозы и для ее усвоения требуется очень много инсулина. Поэтому так привычные многим кефир, творог или йогурт на ночь – исключены. Эти продукты также надо есть в первой половине дня. Но есть и хорошая новость: они не должны быть обезжиренными, оптимальный уровень жирности – 5%.

На ужин – мясо и овощи

После 17.00, когда углеводы под строгим запретом, наступает время белков и клетчатки.

К белкам относится любое белое мясо: крольчатина, индюшатина, курятина, а также рыба, грибы, яйца, белый сыр. Но гарнир должен быть исключительно овощной (клетчатка). Овощи можно тушить, запекать и отваривать, но не жарить. Поскольку все вышеперечисленные продукты имеют невысокий гликемический индекс, их можно употреблять не только на ужин (не позже чем за два часа до сна), но и в течение всего дня. Порции должны быть умеренными. Если не наелись – лучше потом перекусите между основными приемами пищи.

Кстати о перекусах, которые часто рекомендуют диабетикам в рамках дробного питания. Чтобы они были безопасными, придерживайтесь того же принципа: до обеда – углеводы (яблоко, йогурт, творог), после обеда – белки или клетчатка (цельнозерновой хлебец, помидор, кусочек сыра).

Как подсластить диету

Отдельное внимание обратите на выбор сахарозаменителей. Самым безопасным вариантом подсластителя считается стевия медовая – растение, которое почти не содержит калорий и обладает кардиозащитными свойствами.

Дары осени

Осень – время изобилия фруктов и овощей. Без опаски и ограничений диабетики могут есть болгарский перец, кабачки, помидоры, огурцы, баклажаны, капусту. Дозировать нужно лишь свеклу и морковь (до 150 г в день). Любые фрукты разрешены только до обеда. Под полным запретом – виноград и дыня. Зато арбуз, хоть понемногу, но можно: съедайте пару долек сладкой ягоды до 17.00.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: img14.postila.ru, i1.wp.com, cdn.pixabay.com, autogear.ru, img1.liveinternet.ru, diabetsunveseliba.lv

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