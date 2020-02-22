Претензии к магазину, кафе или рекламе: кто решает такие вопросы в Одессе?

Продолжаем изучать полномочия каждого из заместителей мэра. Олесь Янчук — заместитель городского головы, который обеспечивает взаимодействие Одесского городского совета с предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания. На какие ведомства распространяются его полномочия?

Олесь Янчук обеспечивает выполнение решений Одесского городского совета и его Исполкома, распоряжений мэра по вопросам:

рекламы;

торговли;

общественного питания;

бытового обслуживания;

обеспечения соблюдения и защиты прав потребителей;

контроль за санитарным состоянием окружающей среды;

экологической безопасности и развития рекреационных зон;

проведения работ по ликвидации последствий экологической аварии;

выполнения мероприятий по охране окружающей среды на территории города;

прогнозирования и перспективного развития торгово-рыночной инфраструктуры города;

осуществления мероприятий по соблюдению правил санитарной охраны в городе и соблюдению действующего законодательства Украины.

На чиновников каких ведомств ему жаловаться?

Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета;

Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета;

КУ «Муниципальная служба развития торговли Одесского городского совета»;

КП «Муниципальный центр экологической безопасности»;

КП «Малиновский рынок»;

КП «Побережье Одессы»;

КП «Рынок Успех-авто»;

КУ «Одессреклама».

Заместитель городского головы возглавляет Государственную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию при Одесском городском совете.

Как записаться на прием?

Адрес: Думская площадь, 1, кабинет: 224-а;

Телефон: (048) 779-14-65.

Фото: nastroy.net

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