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Новости Одессы и Одесской области

Претензии к магазину, кафе или рекламе: кто решает такие вопросы в Одессе?

Претензии к магазину, кафе или рекламе: кто решает такие вопросы в Одессе?

Продолжаем изучать полномочия каждого из заместителей мэра. Олесь Янчук — заместитель городского головы, который обеспечивает взаимодействие Одесского городского совета с предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания. На какие ведомства распространяются его полномочия?

Олесь Янчук обеспечивает выполнение решений Одесского городского совета и его Исполкома, распоряжений мэра по вопросам:

  • рекламы;
  • торговли;
  • общественного питания;
  • бытового обслуживания;
  • обеспечения соблюдения и защиты прав потребителей;
  • контроль за санитарным состоянием окружающей среды;
  • экологической безопасности и развития рекреационных зон;
  • проведения работ по ликвидации последствий экологической аварии;
  • выполнения мероприятий по охране окружающей среды на территории города;
  • прогнозирования и перспективного развития торгово-рыночной инфраструктуры города;
  • осуществления мероприятий по соблюдению правил санитарной охраны в городе и соблюдению действующего законодательства Украины.

На чиновников каких ведомств ему жаловаться?

  • Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета;
  • Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета;
  • КУ «Муниципальная служба развития торговли Одесского городского совета»;
  • КП «Муниципальный центр экологической безопасности»;
  • КП «Малиновский рынок»;
  • КП «Побережье Одессы»;
  • КП «Рынок Успех-авто»;
  • КУ «Одессреклама».

Заместитель городского головы возглавляет Государственную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию при Одесском городском совете.

Как записаться на прием?

Адрес: Думская площадь, 1, кабинет: 224-а;
Телефон: (048) 779-14-65.

Фото: nastroy.net

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Галина Полищук
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