Претензии к магазину, кафе или рекламе: кто решает такие вопросы в Одессе?

Продолжаем изучать полномочия каждого из заместителей мэра. Олесь Янчук — заместитель городского головы, который обеспечивает взаимодействие Одесского городского совета с предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания. На какие ведомства распространяются его полномочия?
Олесь Янчук обеспечивает выполнение решений Одесского городского совета и его Исполкома, распоряжений мэра по вопросам:
- рекламы;
- торговли;
- общественного питания;
- бытового обслуживания;
- обеспечения соблюдения и защиты прав потребителей;
- контроль за санитарным состоянием окружающей среды;
- экологической безопасности и развития рекреационных зон;
- проведения работ по ликвидации последствий экологической аварии;
- выполнения мероприятий по охране окружающей среды на территории города;
- прогнозирования и перспективного развития торгово-рыночной инфраструктуры города;
- осуществления мероприятий по соблюдению правил санитарной охраны в городе и соблюдению действующего законодательства Украины.
На чиновников каких ведомств ему жаловаться?
- Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета;
- Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета;
- КУ «Муниципальная служба развития торговли Одесского городского совета»;
- КП «Муниципальный центр экологической безопасности»;
- КП «Малиновский рынок»;
- КП «Побережье Одессы»;
- КП «Рынок Успех-авто»;
- КУ «Одессреклама».
Заместитель городского головы возглавляет Государственную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию при Одесском городском совете.
Как записаться на прием?
Адрес: Думская площадь, 1, кабинет: 224-а;
Телефон: (048) 779-14-65.
Фото: nastroy.net
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