Преображенский парк в Одессе: что преображается? (фото)

В Преображенском (бывшем Ильича) парке грядут изменения. Что же именно преображается в Преображенском, на месте бывшего Первого христианского кладбища?

Где в парке хорошо?

Побывав на месте, сразу убедились: по большому счету, с прошлого года, когда мы рассказывали о жизни парка, особых изменений не произошло. И все же…

Первым делом, сразу сообщаю: новые ворота «в мавританском» стиле — и со стороны улицы Преображенской, и со стороны Мечникова — открыты для прохода.

Где в парке хорошо, приятно и уютно? В «сердцевине», там, где недавно проходил Фестиваль гигантских китайских фонарей. Там и мамочки с колясками гуляют, и деток за руку спокойно водят.

Никуда не делись кафешки в парке (они со стороны Преображенской). Вся эта «сердцевина» и в самом деле радует, впечатление усиливают осыпающиеся листья, скамейки и тишина.

Ограждения

Ограждения в Преображенском парке — тема особенная. Тут все по принципу: тут гуляем, а тут не проходим. Самое давнее ограждение — на месте взорванного в 30-е годы Храма Всех Святых. Как мы рассказывали, сравнительно недавно здесь откопали фундамент уничтоженной церкви. Вскоре появилось ограждение. Оно, кстати, тоже в «сердце» парка.

Из новых ограждений: одно появилось со стороны ул. Мечникова, справа от входа в парк, там, где было кафе «Ольвия». Паспорт объекта над высоким забором гласит, что здесь будет трехэтажное административное здание, общей площадью в 3,2 тысячи квадратных метров. Заказчик — частное лицо.

Ну и, наконец, на самой территории парка вам встретятся оградительные ленты и еще один металлический забор. Читаем текст очередного паспорта очередного объекта. Он гласит о том, что здесь происходит «реконструкция входной группы» нашего зоопарка. Это место — сразу за круглой клумбой парка.

Здесь же — оградительные ленты и ветки деревьев; часть их уже снесена. Кстати, из паспорта объекта узнаем, что в будущем здесь будет и парковка, и обустроенный тротуар. Длина ограждения составит более 350 метров.

«Нехорошие» объекты

Это все — в будущем. А пока жизнь в парке протекает в обычном русле. Местные жители, которые приходят сюда с детьми или просто подышать осенним одесским воздухом, хорошо знают и о «нехороших» местах парка. Их «адреса» мы дать не сможем: уже хотя бы по той причине, что они в Преображенском встречаются практически везде, правда, большинство — «на задворках». Это, в основном, какие-то полуразвалюхи прошлых времен. От советских времен остался давным-давно неработающий тир.

Ходить по парку, если, конечно, попытаться заглянуть в закоулки, небезопасно. Да и удовольствия никакого в этих закоулках вы не получите. Сразу видно, где здесь «тусуются» маргиналы, ну, а запахи подскажут, как из парковых аллей устраиваются «туалеты» под открытым небом.

Кстати, развалюхи, которые вы видите на фото, только на «картинках» кажутся живописными руинами. Чаще всего, они не так таинственны, как попросту небезопасны.

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