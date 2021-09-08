В 2021 году Евросоюз принял новые стандарты, которые касаются ремонта бытовой техники. Теперь производители и поставщики обязаны предоставлять запасные детали в течение 10 лет с начала продажи устройства. Эти комплектующие должны поставляться не только в официальные сервисные центры, но и в независимые мастерские. Закон также обязывает снабжать технику подробной инструкцией по ремонту.

Давайте разберемся, почему это важно и как повлияет на срок службы бытовых устройств.

А что, запчастей не хватало?

Не то слово. Многие корпорации не заинтересованы в послегарантийном ремонте своей техники. Как только устройство снимают с производства, то запчасти для него тоже перестают выпускать.

Для потребителя это означает только одно — если гарантия закончилась, то сломанный прибор можно выбрасывать на свалку. Пусть даже там пустяковая поломка, которую можно исправить обычной заменой компонента. Но к тому времени детали уже не производят и не поставляют. И владельцы техники вынуждены покупать новую модель.

Но ведь можно использовать запчасти с доноров?

Можно. Автолюбители, кстати, примерно так и поступают: бегают по барахолкам и «разборкам» в поисках недостающей запчасти с донора.

Но здесь есть еще одна проблема. Если в автомобиле винты и гайки сделаны по единому стандарту, то для бытовой техники и электроники используют промышленный клей. Или уникальные винты, которые нужно откручивать специальной отверткой. Вскрыть корпус ноутбука, смартфона или телевизора, и ничего при этом не поломать, уже большая удача. Что уж говорить про использование в качестве донора.

Но самое интересное даже не это. Для качественного ремонта нужны не только запчасти. Чтобы отремонтировать технику требуются знания и инструкции. И если людей с техническими знаниями еще можно найти, то вот инструкций по ремонту техники практически никто не выпускает.

Да быть этого не может. Любую инструкцию можно найти в интернете, разве не так?

А вот и нет. Производители сознательно не выпускают подробных инструкций по ремонту. Все дело в запатентованных технологиях, и корпоративных секретах.

Техническая документация на прибор позволяет понять, как он работает. Но такую информацию, как правило, держат в тайне, ведь ей могут воспользоваться конкуренты.

Какой-то замкнутый круг получается. Неужели мы не имеем права ремонтировать свои вещи?

Никакие законы не запрещают нам ремонтировать купленные устройства. Тем более, каждая отремонтированная вещь уменьшает количество отходов на свалке.

Американцы и европейцы активно борются за свое право на ремонт: подписывают петиции, проводят разъяснительную работу, атакуют жалобами производителей, распространяют техническую документацию, делятся лайфхаками о том, как продлить жизнь устройствам.

Стиральные машины. Характерные поломки и правильный ремонт

Это общественное движение так и называется Right to Repair, что означает право на ремонт. Основные требования активистов:

Право чинить свои вещи или выбрать мастерскую, где это могут сделать

Право на руководства и диагностические инструменты, которые используют дилеры в сервисных центрах

Право на разблокировку и изменение программного обеспечения, установленного на устройствах

Кстати, благодаря давлению активистов и общественности, Евросоюз утвердил новые нормы для производителей бытовой техники. Пока закон охватывает лишь холодильники, стиральные и посудомоечные машины, фены, а также телевизоры. Со временем могут включить смартфоны, ноутбуки и другую мелкую электронику.

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