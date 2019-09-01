Правила восточной медицины: в чем секрет вечной молодости

Пытаясь сохранить молодость, мы покупаем дорогие кремы, пользуемся чудо-сыворотками или вспоминаем бабушкины рецепты красоты. Однако мало кто задумывается о том, что одна из причин старения – недостаток воды. Восполнить его очень легко, нужно только знать, как и какую воду надо пить.

Недостаток жидкости опасен для организма

Когда в нашем организме происходят какие-нибудь неполадки, он сигнализирует об этом болью или недомоганием. Нехватка воды, как и ее переизбыток, – тоже своеобразный сбой, от которого страдают наши внутренние органы и кожа. Если оптимальное количество влаги в нашем теле снижается хотя бы на три-пять процентов, мы чувствуем усталость, у нас повышается температура, начинается сердцебиение. А систематический дефицит воды в организме чреват снижением иммунитета, нарушением обмена веществ и накоплением токсинов.

Как известно, компенсировать потерю воды просто – достаточно выпивать в день полтора-два литра минеральной, артезианской или очищенной воды. Однако специалисты в области восточной медицины считают, что этого недостаточно. Кроме того, те, кто начинает утро со стакана минеральной воды, обычно пьют ее холодной. А это для организма огромный стресс, связанный с резким перепадом температур. Более того, холодная вода повреждает зубную эмаль, раздражает слизистую оболочку желудка и нарушает пищеварение. Поэтому тибетские врачи советуют пить по утрам воду, подогретую примерно до 40-45 градусов. Вода именно такой температуры поможет сохранить молодость, здоровье и продлить жизнь. На Востоке считается, что такой образ жизни должны вести все, кто перешагнул сорокалетний рубеж.

Горячая вода запускает обмен веществ

Обычай пить подогретую воду существует в Китае очень давно, даже в кафе и ресторанах перед едой обязательно приносят стакан горячей воды. А в повседневной жизни все китайцы ходят с термосами – и зимой, и летом. Возможно, именно поэтому на Востоке люди очень долго выглядят молодыми и редко толстеют.

Как учит тибетская медицина, горячая вода убивает в желудке микробов, которые скопились там за ночь, и снимает раздражение слизистой оболочки. Организм включается в работу мягко, без стрессов, запускаются механизмы правильного пищеварения и обмена веществ. Кроме того, вода, подогретая до определенной температуры, – лечебно-профилактическая мера против мигрени, гипертонии, анемии, ожирения и артрита.

Пить воду надо по особым правилам. Если вы просто выпьете чашку горячей кипяченой воды, особого эффекта это не даст. Кроме того, воду нельзя кипятить, поэтому водопроводную лучше не использовать. Не подойдет также минеральная вода, так как ее нельзя греть. Лучше пить очищенную воду.

Проснувшись утром, выпейте чашку или стакан теплой воды мелкими глотками, очень медленно. После этой процедуры завтракать можно не раньше чем через 20-30 минут. Если такой образ жизни войдет у вас в систему, очень скоро вы почувствуете позитивные изменения в своем организме.

Пить воду нужно с хорошим настроением

Пить воду нельзя, когда вы раздражены или огорчены, так как вода является носителем информации. Если же у вас преобладают светлые мысли, улучшается психологическое состояние и здоровье, так как вода заряжается позитивом. Это правило касается приготовления любых напитков, включая чай и кофе.

Фото: dream-your.com