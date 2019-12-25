Поверка водомеров в Одессе: сколько стоит и кто должен платить?

Одесситы, у которых установлены водомеры, знают о необходимости их поверки. Однако многие четко не представляют, как часто должна проходить эта процедура и самое главное — за чей счет? Давайте попробуем разобраться вместе.

От чего зависят сроки поверки?

Стандартные сроки поверки водяных счетчиков, выпущенных после 2007 года, – раз в 4 года. Эта процедура называется межповерочный интервал и он официально утвержден приказом Министерства экономического развития № 1747 от 13 октября 2016 года*.

Однако у некоторых счетчиков (выпущенных до 2007 года) этот интервал меньше – раз в 3 года. Поэтому, чтобы узнать, когда необходимо делать поверку счетчика воды, нужно заглянуть в паспорт прибора.

Кто несет ответственность?

За своевременную поверку приборов учета раньше отвечали поставщики услуги. Стоимость услуги сантехника была включена в тарифы водоснабжения. Все изменилось, когда был принят новый Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» № 2119-VIII от 22 июня 2017 года (в редакции от 9.06.2018 года). Согласно этому закону, затраты, связанные с поверкой, ремонтом, монтажом и демонтажом счетчика, больше не включаются в тарифы на воду. С этого момента вся ответственность за поверку и обслуживание приборов учета ложится на плечи потребителя.

Кого обслужит «Инфоксводоканал»?

По данным пресс-центра «Инфоксводоканала», они осуществляют поверку водомеров только своим потребителям. То есть, тем жильцам, объединениям или кооперативам, которые заключали с компанией индивидуальный или коллективный договор.

По вопросам поверки водомеров в квартирах, не находящихся на прямых расчетах с водоканалом, потребителям необходимо обращаться к руководству ОСМД или обслуживающих организаций, сообщили нам в «Инфоксводоканале».

Сколько стоит процедура?

Для проведения поверки водомера потребитель должен оставить заявку, в которой необходимо указать год выпуска прибора.

Заявку можно подать:

– через сайт компании «Инфоксводоканал»: infoxvod.com.ua;

– круглосуточно по телефонам колл-центра:

(048) 780-55-05, (048) 705-55-05 (бесплатно для жителей Одессы),

(068) 905-55-05, (093) 17-00-155 (по тарифам мобильного оператора).

После подачи заявки сотрудники компании в течение недели связываются с потребителем и уточняют все детали.

На сегодняшний день стоимость работ по поверке, демонтажу и монтажу водомеров составляет 290 грн. за один прибор учета.

*Закон Украины «Об утверждении межповерочных интервалов законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, по категориям» № 1747 от 13.10.2016 г.

Важно знать

При эксплуатации водомера, срок поверки которого был пропущен, начисление за услуги водоснабжения производится по нормам потребления воды. В свою очередь нормы привязаны к количеству жильцов, прописанных в квартире.

Фото: vodomer-nsk.ru

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