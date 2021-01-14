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Поставка газа: о стандартах и требованиях к качеству обслуживания потребителей

Поставка газа: о стандартах и требованиях к качеству обслуживания потребителей

«Не раз слышал, что существуют какие-то стандарты обслуживания потребителей при поставке природного газа. Разъясните, что это значит? Валентин Петрович, г. Одесса»

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По информации сотрудников предприятия «Одессагаз-Поставка», Национальной ко­миссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было принято Постановление «Об утверждении минимальных стандартов и требований к качеству обслуживания потребителей и поставки природного газа» № 1156 от 21 сентября 2017 года. Раздел ІІІ этого документа как раз и отвечает на вопрос читателя. Приведем его содержание в соответствии с последней редакцией – от 29 ноября 2017 года.

К минимальным стандартам и требованиям к качеству обслуживания потребителей при предоставлении поставщиком услуг поставки природного газа относятся:

  • предоставление договора поставки природного газа, подписанного поставщиком, по требованию потребителя – в срок не более 10 рабочих дней с даты получения письменного обращения потребителя;
  • предоставление уведомления о намерении изменить условия договора поставки природного газа – в срок до 30 дней до запланированного вступления в силу таких изменений (кроме цены на природный газ, если она устанавливается для поставщика соответствующими государственными органами);
  • предоставление сообщения (с отметкой о вручении) о необходимости прекращения или ограничения газопотребления: для бытовых потребителей – в срок не менее чем за три дня до даты прекращения газоснабжения;
  • устранение нарушения или предоставление обоснованного отказа при получении претензии от потребителя о нарушении поставщиком условий Правил поставки природного газа и договора поставки природного газа – в срок не более пяти рабочих дней;
  • рассмотрение акта-претензии потребителя о возмещении убытков – в срок не более 20 рабочих дней с момента получения почтового отправления с отметкой о вручении;
  • рассмотрение письменного обращения потребителя — в срок до одного месяца со дня поступления обращения.

Автор: Ольга Новикова

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