Новый год глазами переселенцев: фоторепортажи из разных стран мира

Не все украинцы встретили наступивший 2023 год на родине. Из-за войны многим пришлось покинуть родной дом и уехать на время в разные страны мира. Наши читатели поделились тамошней прадничной атмосферой.

Кто-то сейчас находится в Европе, кто-то в Америке, кто-то на Ближнем Востоке. Все они очень тоскуют по своей родной земле и мечтают скорейшей победе Украине. А еще поделились с “Одесской Жизнью” той новогодней атмосферой, которая сейчас их окружает.

Эти фото нам прислала Ангелина из Канады. В апреле она была вынуждена покинуть оккупированный Херсон и завершить свое обучение на юриста на чужбине.

Также фото нам прислали из польской столицы Варшавы. Туда временно пришлось уехать нашей землячке Диане.

Особенно тяжело было пережить Новый год одесситке в Израиле. Валерия пожаловалась, что всю ночь по соседству пускали салюты. После пережитых ракетных атак – салюты – это уже не так уж и весело.

Этими фото с нами поделилась Виктория из Италии. Она выехала из Украины еще в марте. Сейчас она находится в Милане: там живет и работает.

Поделилась с нами новогодней атмосферой одесситка из Гамбурга. Вместе с мамой и младшим братом Крина выехала в Германию еще первые дни войны. Дорога была очень тяжелой. И все о чем ори сейчас мечтают – это просто вернуться домой.

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