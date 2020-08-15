Помощь на уход: кому положено, когда и сколько?

С тех пор как правительство пообещало пенсионерам 80 лет и старше солидную доплату на уход, появилось очень много вопросов, на которые мы постараемся ответить в этом материале.

Можно выбрать доплату побольше

Чтобы легче было разобраться, обратим внимание на два вида выплат на уход – это надбавка к пенсии и государственная социальная помощь.

Надбавку к пенсии на уход одиноким лицам 80 лет и старше с 2008 года выплачивает Пенсионный фонд. Согласно Постановлению Кабинета Министров «О повышении уровня пенсионного обеспечение граждан» №654 от 16 июля 2008 года, ее размер вот уже много лет составляет 50 гривен. И, конечно же, надбавка на уход выплачивается при наличии соответствующих медицинских документов, которые подтверждают необходимость в уходе.

31 июля 2020 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров № 663. Благодаря этому документу одинокие лица, достигшие 80-летнего возраста, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут получать в управлениях социальной защиты государственную социальную помощь на уход. Такое право предоставили тем, кто получает пенсии в соответствии с Законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

К одиноким лицам, имеющим право на государственную социальную помощь на уход, относятся граждане, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать. Информация об отсутствии таких родственников (независимо от места их проживания) указывается в заявлении о назначении помощи.

Какие документы надо собрать?

Важно знать, что если раньше пенсионер получал надбавку к пенсии на уход, теперь по желанию он может вместо надбавки получать социальную помощь на уход. Помощь на уход устанавливается в размере 4% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть на сегодняшний день это 684,80 грн. (1712 грн. х 40%).

Чтобы ежемесячно получать указанную выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить следующие документы:

– паспорт;

– справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

– заявление по форме, установленной Минсоцполитики;

– заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) о том, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

– копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);

– копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица, которому назначен опекун).

Помощь по уходу назначается со дня обращения за нею. Днем обращения считается день принятия заявления со всеми необходимыми документами.

Обратите внимание:

Лицам, находящимся на полном государственном содержании в соответствующем учреждении, пособие по уходу не выплачивается.

Помощь на уход не предоставляется также лицам с инвалидностью, которым выплата на уход назначена в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», а также если другим лицам выплачивается соответствующая компенсация за оказание услуг по уходу.

Подготовлено при помощи Управления социальной защиты населения Суворовского района Одессы.