Получателям субсидий пересчитают нормативы: что изменится? С началом карантина в 2020 году был расширен круг получателей субсидии и увеличены на 50% нормы потребления коммунальных услуг.

{отя ситуация с коронавирусом все еще оставляет желать лучшего, в правительстве готовят новые документы, и они отнюдь не социального характера. Эксперты уже подсчитали, что в результате новшеств одинокий пенсионер со скидкой на коммуналку получит выплату на 700 гривен меньше. К чему стоит готовиться?

Размер помощи может уменьшиться

Проект Постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров» предполагает существенные корректировки для получателей субсидий.

ВО-ПЕРВЫХ, предлагается изъять норму о наличии мобильного телефона у претендентов на получение субсидии, так как с мая субсидии предоставляются исключительно в наличной форме. А значит — управлениям соцзащиты номера телефонов уже не нужны.

ВО-ВТОРЫХ, иностранцы и лица без гражданства, которые проживают на территории Украины и имеют право на льготы при оплате коммуналки, смогут их получать наряду со льготниками — гражданами Украины.

В-ТРЕТЬИХ, проект постановления предполагает отмену для субсидиантов дополнительных 50% норм потребления, которые были предоставлены им на период действия карантина. Если документ примут, с 1 октября 2021 года будут действовать старые нормы. Соответственно, и сумма выделяемой помощи на оплату коммунальных услуг существенно уменьшится.

Напомним, что увеличенные на 50% нормы потребления распространяются на пользование электроэнергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

Придут и проверят

Министерством социальной политики представлен на обсуждение и проект постановления «Некоторые вопросы осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и за соблюдением прав детей». Если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2022 года. Касается он получателей льгот, субсидий и других видов государственной помощи. А речь идет о массовых проверках уровня жизни получателей социальной помощи (или претендентов на нее) и членов их семей.

Так, сотрудники социальной службы Украины смогут проводить плановые и внеплановые проверки по месту жительства и проверять достоверность сведений, влияющих на право получать поддержку государства. Если получатель социальной помощи или члены его семьи не пустят проверяющего в квартиру (дом), выплату денежной помощи приостановят.

Правозащитники отмечают, что принятие этого документа будет способствовать процветанию коррупции, так как есть вероятность, что люди будут стремиться «договориться» с соцработниками за определенное вознаграждение.

Нормы потребления коммунальных услуг для получателей субсидий (действуют с 1 марта 2020 года)

* Постановление Кабинета министров «Об установлении некоторых социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания(социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, на оплату которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии)» №409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 30.04.2021 г.).

** Постановление Кабинета министров «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» №247 от 25 марта 2020 года (с изменениями от 21.05.2020 г.).

Ольга Новикова

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